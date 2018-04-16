 Суд ЄС: Вирубка Польщею дерев у Біловезькій пущі - незаконна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Суд ЄС: Вирубка Польщею дерев у Біловезькій пущі - незаконна

Рішення Польщі продовжувати вирубувати реліктовий ліс у Біловезькій пущі порушує закони Євросоюзу, вирішив суд ЄС.

Біловезька пуща

Вирубка дерев у Біловезькій пущі

Суд Європейського Союзу у вівторок, 17 квітня, виніс ухвалу, що Польща порушує закони ЄС рішенням мало не втричі збільшити обсяги вирубування дерев у Біловезькій пущі, яка є одним з найбільших і найдавніших лісових масивів рівнинної Європи.

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На думку радника Європейського суду, Польща не виконала вимог щодо убезпечення Біловезької пущі від руйнування та порушила законодавство Євросоюзу. (20.02.2018)

Резолюція Європарламенту містить низку вимог до Варшави, які та повинна виконати, аби уникнути запуску механізму, що може призвести до втрати Варшавою права голосу в ЄС. (15.11.2017)

Суд заявив, що Польща "не виконала своє зобов'язання" охороняти ліс, інформує агенція dpa. У міністерстві охорони довкілля Польщі зазначили, що очікують на остаточне рішення суду і дотримуватимуться його.

Нагадаємо, що Польща попри занепокоєння ЄС та заборони Суд Європейського Союзу продовжувала так звані "захисні" вирубки дерев у пралісі Біловезька пуща. Польща обґрунтовувала своє рішення тим, що у деревах завелися жуки-шкідники.

Лісовий масив Біловезька пуща розташований на територіях Польщі і Білорусі. Частину Біловезької пущі - польський державний національний парк - внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 1979 році, а 1992 року туди додали й білоруську частину пущі.
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