Суд ЄС: Вирубка Польщею дерев у Біловезькій пущі - незаконна

Суд Європейського Союзу у вівторок, 17 квітня, виніс ухвалу, що Польща порушує закони ЄС рішенням мало не втричі збільшити обсяги вирубування дерев у Біловезькій пущі, яка є одним з найбільших і найдавніших лісових масивів рівнинної Європи.

Суд заявив, що Польща "не виконала своє зобов'язання" охороняти ліс, інформує агенція dpa. У міністерстві охорони довкілля Польщі зазначили, що очікують на остаточне рішення суду і дотримуватимуться його.

Нагадаємо, що Польща попри занепокоєння ЄС та заборони Суд Європейського Союзу продовжувала так звані "захисні" вирубки дерев у пралісі Біловезька пуща. Польща обґрунтовувала своє рішення тим, що у деревах завелися жуки-шкідники.

Лісовий масив Біловезька пуща розташований на територіях Польщі і Білорусі. Частину Біловезької пущі - польський державний національний парк - внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 1979 році, а 1992 року туди додали й білоруську частину пущі.