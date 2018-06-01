 Суд у Німеччині частково відхилив позов проти ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

Суд у Німеччині частково відхилив позов проти "Північного потоку-2"

Судді попередньо вирішили не забороняти будівництво газопроводу "Північний потік-2" поблизу узбережжя Німеччини. Рішення за позовом природозахисної організації суд ухвалить під час його розгляду по суті.

Північний потік-2

Спорудження "Північного потоку-2" неподалік Любміна в Німеччині

Компанія Nord Stream 2 може поки що проводити подальші роботи зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" поблизу узбережжя Німеччини, розпочаті 15 травня. Напередодні Вищий адміністративний суд Грайфсвальда відхилив клопотання екологічної спілки Nabu, що вимагала ухвалити проміжну постанову задля недопущення початку будівельних робіт. Про це в п'ятницю, 1 червня, повідомила речниця суду, інформує агентство dpa. Ухвала суду оскарженню не підлягає. Тепер суд ухвалюватиме рішення за позовом під час його розгляду по суті. Дата судового засідання ще невідома, передає інформагенція dpa.

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Спілка екологів Німеччини Nabu домагається від суду проміжного рішення, щоб завадити наміченому на 15 травня початку будівельних робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі. (11.05.2018)

За словами речниці суду, з огляду на складність фактичних і правових аспектів суд не міг під час прискореної процедури визначитися щодо питання законності дозволу на будівельні роботи в територіальних водах біля узбережжя. 

Критика екологів

Спілка екологів відреагувала різкою критикою на рішення суду. "Мабуть, гроші важливіші за природу", - заявив очільник Nabu Лейф Міллер (Leif Miller). Він також сказав, що кілька днів робіт призвели до сильного забруднення узбережжя. Подиву гідне й те, що суд вирішив дослухатися аргументів компанії Nord Stream 2, знехтувавши думкою провідних експертів у галузі енергетики, додав Міллер.

У своєму позові Nabu стверджує, що спорудження "Північного потоку-2" завдасть "непоправної шкоди крихкій екосистемі". Екологи також вважають спорудження нового газопроводу зайвим, оскільки в Європі недостатньо високий попит на російський газ. У Nord Stream 2 вказають натомість на виданий Гірським управлінням Штральзунда дозвіл на будівництво, де наголошується на екологічній нешкідливості робіт зі спорудження "Північного потоку-2".

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