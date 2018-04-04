 Суд у Німеччині відпустив екс-президента Каталонії Пучдемона під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Суд у Німеччині відпустив екс-президента Каталонії Пучдемона під заставу

Суд у Німеччині звільнив колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона з-під арешту під заставу в 75 тисяч євро. Рішення про його екстрадицію ухвалюватиметься виключно на підставі звинувачення у корупції.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну у четвер, 5 квітня, ухвалив рішення відпустити колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона на волю з певними умовами, зокрема, виплатою застави у 75 тисяч євро та підпискою про невиїзд.

Суд зазначив, що процедура екстрадиції, яку запустила прокуратура цієї німецької федеральної землі, стосується виключно звинувачень у привласнені коштів, які Пучдемону висувають іспанські правоохоронці.

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Прокуратура німецької землі Шлезвіг-Гольштейн подала до суду клопотання про екстрадицію колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона до Іспанії. Там його звинувачують в організації заколота. (03.04.2018)

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При цьому звинувачення в заколоті з боку іспанців для німецької юстиції не є підставою для екстрадиції, адже відповідного злочину не існує в німецькому кримінальному законодавстві. Це означає, що навіть у разі передачі екс-президента Каталонії іспанській владі його не можна буде судити за цим звинуваченням, пояснила згодом речниця німецького суду.

Колишній президент Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Він був затриманий німецькою поліцією під час подорожі з Данії до Німеччини на підставі європейського ордеру на арешт.

23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення терміном до 30 років.

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