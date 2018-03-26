Суд у Москві заарештував російського олігарха Зіявудіна Магомедова

Співвласника групи компаній "Сумма" Зіявудіна Магомедова заарештовано рішенням суду в Москві. Його звинувачують у привласненні бюджетних коштів.
Тверський суд Москви санкціонував арешт співвласника групи компаній "Сумма" Зіявудина Магомедова. Заарештований у суботу, 31 березня, мільярдер підозрюється в розтраті та привласненні бюджетних коштів, а також у створенні злочинного угруповання, передає інформагенція "Інтерфакс". Ухвалою суду передбачено запобіжний захід щодо Магомедова в вигляді тримання під вартою до 30 травня, зазначається в повідомленні.
Пропозицію адвокатів олігарха внести за підзахисного 2,5 мільярда рублів застави суд відхилив. Захист Магомедова пообіцяв оскаржити це рішення суду в Московському міському суді. Так само на рішучості домагатися скасування цього судового вердикту наголосили й у керівництві групи компаній "Сумма". Сам Магомедов під час судового засідання заявив, що не визнає висунуті проти нього обвинувачення та вважає їх абсурдними.
Співвласників названої групи компаній - братів Зіявудіна й Магомеда Магомедових - затримали кілька днів тому. Раніше в суботу суд відправив під варту до 30 травня іншого фігуранта справи братів Магомедових - керівника компанії "Интекс" Артура Максидова. Останнього підозрюють у махінаціях в особливо великих розмірах. Так само до кінця дня суботи суд планує розглянути клопотання щодо арешту Магомеда Магомедова.
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