Суд у Москві заарештував російського олігарха Зіявудіна Магомедова

Тверський суд Москви санкціонував арешт співвласника групи компаній "Сумма" Зіявудина Магомедова. Заарештований у суботу, 31 березня, мільярдер підозрюється в розтраті та привласненні бюджетних коштів, а також у створенні злочинного угруповання, передає інформагенція "Інтерфакс". Ухвалою суду передбачено запобіжний захід щодо Магомедова в вигляді тримання під вартою до 30 травня, зазначається в повідомленні.

Пропозицію адвокатів олігарха внести за підзахисного 2,5 мільярда рублів застави суд відхилив. Захист Магомедова пообіцяв оскаржити це рішення суду в Московському міському суді. Так само на рішучості домагатися скасування цього судового вердикту наголосили й у керівництві групи компаній "Сумма". Сам Магомедов під час судового засідання заявив, що не визнає висунуті проти нього обвинувачення та вважає їх абсурдними.

Співвласників названої групи компаній - братів Зіявудіна й Магомеда Магомедових - затримали кілька днів тому. Раніше в суботу суд відправив під варту до 30 травня іншого фігуранта справи братів Магомедових - керівника компанії "Интекс" Артура Максидова. Останнього підозрюють у махінаціях в особливо великих розмірах. Так само до кінця дня суботи суд планує розглянути клопотання щодо арешту Магомеда Магомедова.

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