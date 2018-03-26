 Суд у Москві заарештував російського олігарха Зіявудіна Магомедова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Суд у Москві заарештував російського олігарха Зіявудіна Магомедова

Співвласника групи компаній "Сумма" Зіявудіна Магомедова заарештовано рішенням суду в Москві. Його звинувачують у привласненні бюджетних коштів.

Російський олігарх Зіявудін Магомедов

Співвласник групи компаній "Сумма" Зіявудін Магомедов сидітиме за ґратами до 30 травня

Тверський суд Москви санкціонував арешт співвласника групи компаній "Сумма" Зіявудина Магомедова. Заарештований у суботу, 31 березня, мільярдер підозрюється в розтраті та привласненні бюджетних коштів, а також у створенні злочинного угруповання, передає інформагенція "Інтерфакс". Ухвалою суду передбачено запобіжний захід щодо Магомедова в вигляді тримання під вартою до 30 травня, зазначається в повідомленні.

Пропозицію адвокатів олігарха внести за підзахисного 2,5 мільярда рублів застави суд відхилив. Захист Магомедова пообіцяв оскаржити це рішення суду в Московському міському суді. Так само на рішучості домагатися скасування цього судового вердикту наголосили й у керівництві групи компаній "Сумма". Сам Магомедов під час судового засідання заявив, що не визнає висунуті проти нього обвинувачення та вважає їх абсурдними. 

Співвласників названої групи компаній - братів Зіявудіна й Магомеда Магомедових - затримали кілька днів тому. Раніше в суботу суд відправив під варту до 30 травня іншого фігуранта справи братів Магомедових - керівника компанії "Интекс" Артура Максидова. Останнього підозрюють у махінаціях в особливо великих розмірах. Так само до кінця дня суботи суд планує розглянути клопотання щодо арешту Магомеда Магомедова.
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