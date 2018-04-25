Суд у Києві заочно заарештував підозрюваного в побитті депутата Найєма

Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня Магомеда-Аміна Саітова, якого підозрюють у побитті депутата Верховної Ради України від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафи Найєма в центрі Києва. Про це йдеться у повідомленні суду на його сторінці в Facebook, оприлюдненому в понеділок, 7 травня.

Згідно з ним, до суду цього дня надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Саітову, який втік до Азербайджану, у вигляді утримання під вартою.

У той же день адвокат Олег Іщенко повідомив, що правоохоронці Азербайджану відпустили затриманого там 5 травня Саітова. "Він був відпущений у зв'язку з відсутністю відповідних документів з українського боку. Щоправда, у нього забрали паспорт", - цитує адвоката агенція "Українські новини". Іщенко підтвердив, що Саітова затримали в аеропорту Баку, коли він повертався до України.

Найєму надали охорону

Тим часом у понеділок очільник Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що Мустафі Найєму тимчасово надали охорону. Невідомі напали на депутата в центрі Києва 30 квітня. За словами Найєма, його "підрізали" на автомобілі на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Хрещатик, через що сталася словесна перепалка, яка переросла в бійку.

Поліція затримала трьох підозрюваних у нападі, пізніше суд обрав їм запобіжні заходи. Ще один підозрюваний, Магомед-Амін Саітов, який нібито безпосередньо вдарив депутата, зміг одразу ж вилетіти до Баку. Правоохоронці Азербайджану затримали його на вимогу українського слідства 5 травня. Усі підозрювані є представниками чеченської діаспори.