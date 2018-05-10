Суд у Гаазі ухвалив рішення у справі українських фірм проти РФ

Третейський суд у Гаазі ухвалив рішення за позовом українських компаній проти Росії через втрачені в анексованому Криму активи. Про це суд повідомив у середу, 9 травня. "23 березня 2018 року... склад арбітражу оголосив про закінчення слухання справи. 2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення, що стосується питань відповідальності і збитків", - йдеться в повідомленні суду, оприлюдненому 9 травня.

Водночас у повідомленні немає жодних деталей щодо ухваленого рішення. За даними заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль, суд визнав, що Росія несе відповідальність за дії в Криму на основі угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та РФ. "Протиправна окупація має свою ціну. Тягар агресії буде ставати для Росії все більшим. Це лише перша перемога", - написала Зеркаль на своїй сторінці в Facebook. За її даними, визнано, що "націоналізація окупаційною владою є порушенням інвестиційної угоди", і РФ має виплатити компенсацію у розмірі 159 мільйонів доларів постраждалим компаніям.

Вона також відзначила, що нині у процесі перебувають і позови проти РФ від "Нафтогазу", "Ощадбанку", "Укрнафти" та "Приватбанку". Зеркаль закликала усі компанії, які втратили майно в Криму, активно боротися за компенсацію втрат.

Позивачі ініціювали цей позов проти РФ 19 червня 2015 року на підставі угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 року про захист інвестицій російсько-українського двостороннього інвестдоговору (ДІД) і відповідно до регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

Позивачі стверджують, що РФ порушила свої зобов'язання шляхом здійснення з серпня 2014 року заходів, які перешкоджали їхнім інвестиціям в розташовані в Криму об'єкти нерухомості, та в результаті призвели до експропріації цих інвестицій. Суд у Гаазі повідомив, що Російська Федерація не надала жодних пояснень щодо цієї справи.

Як зазначає агенція "Інтерфакс", серед тих, хто подали позов, є, зокрема, екс-голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, ТОВ "Еверест Істейт", компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".