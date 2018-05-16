Суд у Білорусі засудив українця Шаройка до восьми років тюрми

Звинувачений в Білорусі у шпигунстві український журналіст Павло Шаройко засуджений до восьми років позбавлення волі. Про це у середу, 23 травня, повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим, інформує інтернет-ресурс TUT.by.

"Наразі Шаройко перебуває в СІЗО КДБ. Днями його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться", - сказав посол. Верховний суд Білорусі відмовився коментувати рішення суду, повідомила агенція "Інтерфакс".

Білоруська спецслужба стверджує, що 25 жовтня 2017 року Шаройка затримали під час проведення агентурної акції. Він нібито визнав, що є полковником Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вважає, що посада кореспондента "Українського радіо" слугувала Шаройку прикриттям.

У КДБ також повідомили, що діяльність Шаройка в Білорусі нібито координував співробітник ГУР під прикриттям Ігор Скворцов, який займав посаду радника посольства України в Білорусі. Самого Скворцова оголосили персоною нон-ґрата у Білорусі.

ГУР МО України заперечило, що Павло Шаройко працює на них, а також його причетність до створення агентурної мережі і проведення розвідувальної діяльності на території Білорусі. Водночас в управлінні розвідки заявили, що Павло Шаройко у минулому служив у ГУР МО на посаді начальника прес-служби.