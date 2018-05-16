 Суд у Білорусі засудив українця Шаройка до восьми років тюрми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

Суд у Білорусі засудив українця Шаройка до восьми років тюрми

Українського журналіста Павла Шаройка, якого в Білорусі звинувачують у шпигунстві, засудили до восьми років позбавлення волі.

В Білорусі засудили українця Павла Шаройка

В Білорусі засудили українця Павла Шаройка

Звинувачений в Білорусі у шпигунстві український журналіст Павло Шаройко засуджений до восьми років позбавлення волі. Про це у середу, 23 травня, повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим, інформує інтернет-ресурс TUT.by.

"Наразі Шаройко перебуває в СІЗО КДБ. Днями його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться", - сказав посол. Верховний суд Білорусі відмовився коментувати рішення суду, повідомила агенція "Інтерфакс".

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Павло Шаройко раніше очолював прес-службу головного управління розвідки міноборони України. Після звільнення він працював журналістом, у тому числі на території Білорусі, заявили в міноборони України. (20.11.2017)

КДБ Білорусі повідомив про затримання за шпигунство українського журналіста та оголошення персоною нон грата радника посольства України. У відповідь Київ вислав білоруського дипломата. (21.11.2017)

Білоруська спецслужба стверджує, що 25 жовтня 2017 року Шаройка затримали під час проведення агентурної акції. Він нібито визнав, що є полковником Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вважає, що посада кореспондента "Українського радіо" слугувала Шаройку прикриттям.

У КДБ також повідомили, що діяльність Шаройка в Білорусі нібито координував співробітник ГУР під прикриттям Ігор Скворцов, який займав посаду радника посольства України в Білорусі. Самого Скворцова оголосили персоною нон-ґрата у Білорусі. 

ГУР МО України заперечило, що Павло Шаройко працює на них, а також його причетність до створення агентурної мережі і проведення розвідувальної діяльності на території Білорусі. Водночас в управлінні розвідки заявили, що Павло Шаройко у минулому служив у ГУР МО на посаді начальника прес-служби.

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