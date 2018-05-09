 Суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити на роботі хустку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити на роботі хустку

Берлінський суд відхилив позов вчительки початкових класів, яка хотіла проводити заняття у традиційні мусульманській хустці. Таким чином суд став на захист суперечливого закону, що діє в німецькій столиці.

Судовий поцес у справі вчительки-мусульманки в Берліні

Судовий поцес у справі вчительки-мусульманки в Берліні

Суд із трудових суперечок Берліна відхилив позов вчительки, яка хотіла вести уроки в початковій школі в традиційній мусульманській хустці. Відповідне рішення суд оголосив у середу, 9 травня. Суддя обґрунтував своє рішення законом про нейтральність, який діє у Берліні з 2005 року, ставши таким чином на захист документа, щодо якого існують суперечки в політичних колах. Цей закон забороняє вчителям початкових шкіл та держслужбовцям носити на робочому місці одяг чи інші речі, які мають релігійні чи ідеологічні символи.

Як зазначається, позивачка хотіла проводити заняття у початковій школі, але через її бажання носити хустку в класі жінку перевели на інше місце роботи - до школи професійної освіти, де навчаються старші учні. У таких діях вчителька вбачає порушення її конституційного права на свободу релігії. Однак судді порушень у діях щодо жінки не вбачають і наголошують на дотриманні закону про нейтралітет. Це рішення, однак, ще може бути оскаржене в суді вищої інстанції.

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В Ірані жінки все частіше протестують проти закону, який вимагає від них покривати голову в громадських місцях. Починаючи з грудня, заарештували щонайменше 30 жінок, які проявили такий протест. (08.03.2018)

Тема носіння хусток багато років лишається суперечливою у німецькому суспільстві. Так у лютому 2017 року один з німецьких судів призначив компенсацію жінці, якій через носіння хустки відмовили в посаді вчительки. При тому що три роки тому Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив загальну заборону на головні убори у школах і наголошував на важливості свободи релігії. Відтоді кожна німецька земля сама вирішує, які правила мають діяти щодо носіння релігічйних символів учителями.

Традиційний жіночий мусульманський одяг регулярно викликає суспільно-політичні дискусії у всій Європі. Європейський суд з прав людини в січні 2017-го зобов'язав дівчат-мусульманок вчитися плавати з хлопцями. Того ж року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення, згідно з яким роботодавці можуть забороняти персоналу носити на робочому місці хустки, якщо внутрішні правила забороняють демонстрацію світоглядних символів і якщо на це є вагомі причини. У Франції влітку 2016 року намагалися заборонити носіння буркіні.
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