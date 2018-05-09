Суд у Берліні заборонив учительці початкової школи носити на роботі хустку

Суд із трудових суперечок Берліна відхилив позов вчительки, яка хотіла вести уроки в початковій школі в традиційній мусульманській хустці. Відповідне рішення суд оголосив у середу, 9 травня. Суддя обґрунтував своє рішення законом про нейтральність, який діє у Берліні з 2005 року, ставши таким чином на захист документа, щодо якого існують суперечки в політичних колах. Цей закон забороняє вчителям початкових шкіл та держслужбовцям носити на робочому місці одяг чи інші речі, які мають релігійні чи ідеологічні символи.

Як зазначається, позивачка хотіла проводити заняття у початковій школі, але через її бажання носити хустку в класі жінку перевели на інше місце роботи - до школи професійної освіти, де навчаються старші учні. У таких діях вчителька вбачає порушення її конституційного права на свободу релігії. Однак судді порушень у діях щодо жінки не вбачають і наголошують на дотриманні закону про нейтралітет. Це рішення, однак, ще може бути оскаржене в суді вищої інстанції.

Тема носіння хусток багато років лишається суперечливою у німецькому суспільстві. Так у лютому 2017 року один з німецьких судів призначив компенсацію жінці, якій через носіння хустки відмовили в посаді вчительки. При тому що три роки тому Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив загальну заборону на головні убори у школах і наголошував на важливості свободи релігії. Відтоді кожна німецька земля сама вирішує, які правила мають діяти щодо носіння релігічйних символів учителями.

Традиційний жіночий мусульманський одяг регулярно викликає суспільно-політичні дискусії у всій Європі. Європейський суд з прав людини в січні 2017-го зобов'язав дівчат-мусульманок вчитися плавати з хлопцями. Того ж року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення, згідно з яким роботодавці можуть забороняти персоналу носити на робочому місці хустки, якщо внутрішні правила забороняють демонстрацію світоглядних символів і якщо на це є вагомі причини. У Франції влітку 2016 року намагалися заборонити носіння буркіні.