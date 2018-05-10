 Суд призначив експертизу заяви Саакашвілі на отримання громадянства України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2018
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Новини

Суд призначив експертизу заяви Саакашвілі на отримання громадянства України

Верховний Суд призначив почеркознавчу експертизу заяви Міхеіла Саакашвілі на прийняття до українського громадянства. Захист політика наполягає на залучені до експертизи іноземних фахівців.

Судова система України

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України призначив експертизу почерку колишнього президента Грузії, лідера української партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на заяві на прийняття до громадянства України. Відповідне рішення оголосила у п'ятницю, 11 травня, суддя Раїса Ханова, яка головувала в колегії, передає інформагенція "Українські Новини".

Суддя зазначила, що адвокати Саакашвілі від самого початку наполягали, що його підпис під заявою на прийняття до українського громадянства підроблений. Пізніше саме цю заяву використали під час прийняття рішення про позбавлення екс-президента Грузії громадянтсва. За словами представників захисту політика, у справжній заяві Саакашвілі вказав наявність факту кримінального переслідування в Грузії. Тоді як аргументом для позбавлення його громадянства була названа відсутність цієї інформації в заяві.

DW.COM

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Адвокати грузинського екс-президента висловили прохання залучити до експертизи іноземних фахівців - із Нідерландів. "Нідерландські експерти безпосередньо зможуть взяти в екс-президента Грузії зразки почерку, тому що на сьогодні він проживає в цій країні", - сказав один із один із захисників Саакашвілі Руслан Чернолуцький. У разі відмови суду в цьому проханні адвокати погрожують відмовитися від експертизи й оголосити про недовіру до результатів експертизи українських установ.

Верховний Суд вирішив, що сторони мають висловитися щодо майбутньої експертизи 18 травня. Тоді ж мають бути вирішені технічні питання й питвння залучення іноземних експертів.

Нагадаємо, 26 липня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. 12 лютого 2018 року прикордонники видворили Саакашвілі, який перед цим прорвався через кордон України, у Польщу в рамках процедури реадмісії. 29 січня Верховний Суд почав розглядати законність припинення його українського громадянства.

3 квітня 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду України остаточно відмовив Міхеілу Саакашвілі в наданні йому в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту, про що він просив у період свого перебування на українській території вже не будучи громадянином держави.
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