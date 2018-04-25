Суд подовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва у п'ятницю, 27 квітня, вирішив подовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Юрія Россошанського. Підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської триматимуть під вартою до 25 червня без права на внесення застави, повідомила прес-служба суду.

Хто такий Юрій Россошанський

Юрій Россошанський - батько Дмитра Россошанського, якого у травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі. Причина - смертельне ДТП, в якому у вересні 2015 року загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська.

Протягом останніх двох років свого життя Ірина Ноздровська боролася в суді, який розглядав справу про загибель її сестри Наталі Сапатинської. Колеги та родичі Ноздровської зазначали, що їй неодноразово погрожували родичі та друзі засудженого Дмитра Россошанського.

Донька Ноздровської Анастасія раніше заявляла інформагенції "Українські новини", що не вірить у те, що її матір вбив Юрій Россошанський. Вона стверджувала, що справжнього вбивцю не знайшли, а затриманий когось вигороджує в цьому злочині.

Вбивство Ноздровської

Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло знайшли 1 січня 2018-го. Повідомлення про загибель юристки викликало резонанс у соціальних мережах. Наступного дня під будівлею управління поліції Київської області зібралося щонайменше 200 осіб, які вимагали покарання для вбивць юристки, звіту генпрокурора Юрія Луценка та відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Поліція затримала підозрюваного 8 січня. Радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко стверджує, що мотивом убивства юристки була помста за її правозахисну діяльність.