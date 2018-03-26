Суд остаточно відмовив Саакашвілі в наданні статусу біженця

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України не задовольнив скаргу адвокатів екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі на рішення судів першої та апеляційної інстанції, котрі відмовили в задоволенні його позову щодо надання йому в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Рішення було винесене у вівторок, 3 квітня, повідомила інформагенція "Інтерфакс-Україна"

Нагадаємо, що адвокати Міхеіла Саакашвілі оскаржували рішення Державної міграційної служби України щодо статусу опозиційного політика. Відомство відмовилося надати екс-президенту Грузії статус особи, яка потребує додаткового захисту, після позбавлення його громадянства України. Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовилися визнавати незаконним дане рішення Державної міграційної служби.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький вважає розгляд справи упередженим і непрозорим і анонсував плани подати скаргу в Європейський суд з прав людини.