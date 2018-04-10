Суд ООН скасував виправдувальний вирок Воїславу Шешелю

Сербський ультранаціоналіст Воїслав Шешель визнаний винним в злочинах проти людяності. Рішення ухвалила в середу, 11 квітня, апеляційна палата так званого Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів ООН. Вердикт передбачає 10 років ув'язнення для Шешеля. Сьогоднішня ухвала скасовує виправдувальний вирок Шешелю суддями Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, передає інформагенція dpa.

Апеляційна інстанція визнала достатніми докази того, що Шешель поширював сповнену ненависті пропаганду проти хорватів та мусульман, що згодом призвело до насильства.

Попри скасування попереднього вироку сербський націоналіст не потрапить знову за ґрати. Покарання виявилося меншим, ніж тривалість попереднього ув'язнення, яке Шешель відбув у Гаазі. Воїслав Шешель провів у слідчому ізоляторі трибуналу загалом понад 11 років. Наприкінці 2014 року його тимчасово звільнили за станом здоров'я. Сербського націоналіста виправдали в березні 2016 року.

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії завершив свою роботу наприкінці 2017 року.