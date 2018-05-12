Суд на два місяці продовжив арешт Надії Савченко

Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт народної депутатки України Надії Савченко до 13 липня. Таким чином, під час засідання у вівторок, 15 травня, суд задовольнив відповідне клопотання Головної військової прокуратури України, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу в Україні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив до 20 травня взяти Савченко під варту без можливості внесення застави. Того ж дня депутатка оголосила голодування.

За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Як стверджують у ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.

14 травня Савченко в суді щодо продовження терміну її арешту заявила про відмову від усіх своїх адвокатів і попросила суд надати їй безкоштовного державного захисника.

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