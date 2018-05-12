Суд на два місяці продовжив арешт Надії Савченко

Народна депутатка України Надія Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва.
Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт народної депутатки України Надії Савченко до 13 липня. Таким чином, під час засідання у вівторок, 15 травня, суд задовольнив відповідне клопотання Головної військової прокуратури України, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу в Україні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив до 20 травня взяти Савченко під варту без можливості внесення застави. Того ж дня депутатка оголосила голодування.
За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.
Як стверджують у ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.
14 травня Савченко в суді щодо продовження терміну її арешту заявила про відмову від усіх своїх адвокатів і попросила суд надати їй безкоштовного державного захисника.