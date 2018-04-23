Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)

ЗМІ: СБУ попереджала Януковича про загрозу з боку Росії за рік до Майдану

Майже за рік до Євромайдану Служба безпеки України попереджала тодішнього президента Віктора Януковича про загрозу нацбезпеці країни з боку Росії. Про це йдеться у розсекречених СБУ документах, які цитує "ТСН". (18.04.2018)