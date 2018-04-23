 Суд над Януковичем - ″юридичний фейк″? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.04.2018
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Політика й суспільство

Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)

Державна зрада, сприяння російській військовій агресії, вчинення умисних дій з метою зміни меж території України. Відбулися понад 40 засідань у справі проти Віктора Януковича. Чи вдається обвинуваченню довести провину?

Суд у справі Віктора Януковича.

Суд у справі Віктора Януковича.

В кращому випадку, влада поспішає завершити процес над Януковичем до виборів. Але не виключений і інший сценарій, вважає адвокат героїв Небесної сотні. Дивіться, який: 


 

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Добкін: Втеча Януковича до Харкова у 2014 році була офіційним візитом

Народний депутат Михайло Добкін заявив у суді, що втеча екс-президента України Віктора Януковича з Києва до Харкова на двох вертольотах 22 лютого 2014 була офіційним візитом. (18.04.2018)  

ЗМІ: СБУ попереджала Януковича про загрозу з боку Росії за рік до Майдану

Майже за рік до Євромайдану Служба безпеки України попереджала тодішнього президента Віктора Януковича про загрозу нацбезпеці країни з боку Росії. Про це йдеться у розсекречених СБУ документах, які цитує "ТСН". (18.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Янукович розповів DW про біль у серці (02.03.2018)  

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