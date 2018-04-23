Суд над Януковичем - "юридичний фейк"? (відео)

Державна зрада, сприяння російській військовій агресії, вчинення умисних дій з метою зміни меж території України. Відбулися понад 40 засідань у справі проти Віктора Януковича. Чи вдається обвинуваченню довести провину?
В кращому випадку, влада поспішає завершити процес над Януковичем до виборів. Але не виключений і інший сценарій, вважає адвокат героїв Небесної сотні. Дивіться, який:
Народний депутат Михайло Добкін заявив у суді, що втеча екс-президента України Віктора Януковича з Києва до Харкова на двох вертольотах 22 лютого 2014 була офіційним візитом. (18.04.2018)