 Суд зобов′язав президента Румунії звільнити антикорупційну прокурорку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд зобов'язав президента Румунії звільнити антикорупційну прокурорку

Конституційний суд виснував, що президент Класу Йоганніс не повинен перешкоджати звільненню урядом антикорупційної прокурорки Лаури Кьовеші.

Лаура Ковеші

Лаура Ковеші

Конституційний суд Румунії у середу, 30 травня, зобов'язав президента Клауса Йоганніса затвердити звільнення урядом головної прокурорки антикорупційного управління Лаури Кьовеші. Раніше президент Йоганніс назвав аргументи міністра юстиції Тудорела Тоадера щодо звільнення Кьовеші "слабкими" та став на захист діяльності Кьовеші на посаді. У відповідь на це уряд Румунії вирішив звернувся до Конституційного суду.

DW.COM

За кордон від правосуддя тікають не лише українські політики й бізнесмени - у сусідній Румунії таких теж чимало. Правоохоронці борються за їхню екстрадицію, але часто - намарне. (09.04.2018)

Тисячі румунів вийшли на вулиці з вимогою відсторонити міністра юстиції Тудорела Тоадера, який хоче звільнити головну прокурорку Національного антикорупційного директорату Лауру Ковеши. (26.02.2018)

Рішення підтримали шість з дев'яти суддів Конституційного суду Румунії, воно є обов'язковими до виконання президентом, повідомляє агентство Reuters.

Уряд звинувачує Кьовеші у порушенні конституції, а прихильники Кьовеші вважають, що це помста за антикорупційні розслідування проти румунських політиків. Понад 108 тисяч осіб підписали петицію до Йоганніса із закликом не звільняти прокурорку. Тоадер розпочав процедуру звільнення Кьовеші у лютому, звинувачуючи її, серед іншого, у "шкоді іміджу" Румунії через критику реформи судової гілки влади.

Раніше Кьовеші заявляла, що у 2017 році її управління розслідувало рекордну кількість справ  попри "безпрецедентні атаки" з боку високопосадовців.  

Дивитись відео 01:44
Now live
01:44 хв

Найбільші протести в Румунії з часів повалення комунізму (02.02.2017)

Аудіо й відео до теми

Найбільші протести в Румунії з часів повалення комунізму (02.02.2017)  

Також за темою

Rumänien Proteste in Bukarest

Тисячі румунів вимагали відставки міністра юстиції 26.02.2018

Тисячі румунів вийшли на вулиці з вимогою відсторонити міністра юстиції Тудорела Тоадера, який хоче звільнити головну прокурорку Національного антикорупційного директорату Лауру Ковеши.

Rumänien Mihai Tudose in Bukarest

Прем'єр-міністр Румунії Міхай Тудосе пішов у відставку 16.01.2018

Через суперечку з керівництвом правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії прем'єр-міністр країни Міхай Тудосе вирішив піти з посади. Сама партія має намір подати нову кандидатуру на пост керівника уряду.

Rumänien Bukarest - Demonstration

У Бухаресті відбулася масова демонстрація проти корупції 20.01.2018

Демонстранти, які вийшли на акцію протесту в Бухаресті, невдоволені політикою румунського уряду та суперечливою реформою правосуддя, від якої можуть виграти корупціонери.

Докладно

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко. "Смерть" у "другий день народження"

Чим займався і чому був змушений залишити Москву начебто вбитий у Києві російський журналіст Аркадій Бабченко? 

Акції компаній, що будують Північний потік-2, заморожені, повідомляють ЗМІ

ЗМІ: Акції "Північного потоку-2" заморозили

Через стягнення боргу з "Газпрому" на акції компаній, пов'язаних "Північним потоком-2", накладено арешт. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  