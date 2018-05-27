Суд зобов'язав президента Румунії звільнити антикорупційну прокурорку

Конституційний суд Румунії у середу, 30 травня, зобов'язав президента Клауса Йоганніса затвердити звільнення урядом головної прокурорки антикорупційного управління Лаури Кьовеші. Раніше президент Йоганніс назвав аргументи міністра юстиції Тудорела Тоадера щодо звільнення Кьовеші "слабкими" та став на захист діяльності Кьовеші на посаді. У відповідь на це уряд Румунії вирішив звернувся до Конституційного суду.

Рішення підтримали шість з дев'яти суддів Конституційного суду Румунії, воно є обов'язковими до виконання президентом, повідомляє агентство Reuters.

Уряд звинувачує Кьовеші у порушенні конституції, а прихильники Кьовеші вважають, що це помста за антикорупційні розслідування проти румунських політиків. Понад 108 тисяч осіб підписали петицію до Йоганніса із закликом не звільняти прокурорку. Тоадер розпочав процедуру звільнення Кьовеші у лютому, звинувачуючи її, серед іншого, у "шкоді іміджу" Румунії через критику реформи судової гілки влади.

Раніше Кьовеші заявляла, що у 2017 році її управління розслідувало рекордну кількість справ попри "безпрецедентні атаки" з боку високопосадовців.