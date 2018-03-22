Суд заборонив екс-президенту Перу Пабло Кучинські покидати країну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018

Суд заборонив колишньому президенту Перу Пабло Кучинські залишати територію країни протягом наступних 18 місяців. Відповідне рішення щодо Кучинські, який раніше цього тижня подав у відставку через корупційний скандал, суд ухвалив у суботу, 24 березня. Крім того, за розпорядженням прокуратури Перу були проведені обшуки в двох будинках політика в столиці країни Лімі.

Пабло Кучинські подав у відставку 21 березня, а 23 березня парламент Перу прийняв її та привів до президентської присяги колишнього першого віце-президента країни Мартіна Віскарру.

Корупційний скандал навколо Педро Пабло Кучинські розгорівся після публікації інформації про те, що дві фірми, пов'язані з главою держави, отримали близько 5 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht у період з 2004 до 2013 року, коли Кучинські працював главою уряду та міністром економіки. Сам Кучинські усі обвинувачення на свою адресу відкидає.