 Суд заборонив екс-президенту Перу Пабло Кучинські покидати країну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Суд заборонив екс-президенту Перу Пабло Кучинські покидати країну

Протягом наступних 18 місяців Пабло Кучинські не матиме права залишати територію Перу. Екс-президент подав у відставку раніше цього тижня через корупційний скандал.

Пабло Кучинські заборонили покидати Перу

Пабло Кучинські заборонили покидати Перу

DW.COM

Президенту Перу закидають причетність до корупційних схем, опозиція зареєструвала в парламенті подання про початок процедури імпічменту. Сам Педро Пабло Кучинські заявив, що не піде у відставку. (15.12.2017)

Колишній прем'єр-міністр країни з мінімальним відривом обійшов свою конкурентку, доньку екс-президента Кейко Фухіморі. (10.06.2016)

Суд заборонив колишньому президенту Перу Пабло Кучинські залишати територію країни протягом наступних 18 місяців. Відповідне рішення щодо Кучинські, який раніше цього тижня подав у відставку через корупційний скандал, суд ухвалив у суботу, 24 березня. Крім того, за розпорядженням прокуратури Перу були проведені обшуки в двох будинках політика в столиці країни Лімі.

Пабло Кучинські подав у відставку 21 березня, а 23 березня парламент Перу прийняв її та привів до президентської присяги колишнього першого віце-президента країни Мартіна Віскарру.

Корупційний скандал навколо Педро Пабло Кучинські розгорівся після публікації інформації про те, що дві фірми, пов'язані з главою держави, отримали близько 5 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht у період з 2004 до 2013 року, коли Кучинські працював главою уряду та міністром економіки. Сам Кучинські усі обвинувачення на свою адресу відкидає.

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