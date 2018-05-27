 Суд заарештував підозрюваного в справі Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

Суд заарештував підозрюваного в справі Бабченка

Підозрюваний Борис Герман стверджує, що співпрацював з контррозвідкою України. Суд арештував його на два місяці.

Аркадій Бабченко на прес-конференції в СБУ 30 травня

Аркадій Бабченко на прес-конференції в СБУ 30 травня

Шевченківський районний суд у Києві заарештував на два місяці підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка, Бориса Германа, увечері четверга, 31 травня. Клопотання прокуратури суд задовольнив та взяв під варту підозрюваного без можливості застави. 

DW.COM

Аркадій Бабченко заявив про плани щодо українського громадянства. Журналіст також розповів, як організували імітацію його вбивства.

Вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Карикатурист Сергій Йолкін так проілюстрував спецоперацію СБУ. (31.05.2018)

Аркадій Бабченко брав участь в інсценуванні свого вбивства СБУ. На кону було його життя. До нього запитань немає. Запитання є до спецслужб. Їх у коментарі для DW ставить Сергій Руденко. (31.05.2018)

Заарештований працює на підприємстві "Шмайсер", яке займається виробництвом зброї, заявив його адвокат Євген Солодко на сторінці у соцмережі Facebook. "Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП "Шмайсер", єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні. Воно має давні виробничі відносини з міністерством оборони України, сам Борис відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО", - зазначив він. За даними адвоката, Герман також міноритарний акціонер підприємства.

Сам Герман свою причетність до планування замаху на вбивство Бабченка заперечує. Він каже, що співпрацює з контррозвідкою щодо виявлення в Україні спроб РФ змінити владу в країні. Перелік із "цілями для знищення", серед яких був і Бабченко, за його словами, був частиною його роботи. "Ми знали, що вбивства не буде, що все буде інсценізовано", - цитує Германа агенція "Українські новини".

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства для порятунку Бабченка від замаху, який готували, за його твердженням, на замовлення російських спецслужб.

Посилання в інтернеті

ТОВ "УНСП "ШМАЙСЕР"

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