 Суд заарештував на два місяці керівника ″РИА Новости-Украина″ Вишинського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Суд заарештував на два місяці керівника "РИА Новости-Украина" Вишинського

Херсонський міський суд обрав стосовно керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Його підозрюють у державній зраді та підривній діяльності.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський (архівне фото)

Затриманого раніше керівника медіакомпанії "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського засудили до майже двох місяців тримання під вартою. Таке рішення ухвалив у четвер, 17 травня, Херсонський міський суд. "Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 липня 2018 року", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретарка прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

Ухвала суду не передбачає альтернативи триманню під вартою. Слідчі інкримінують Вишинському державну зраду. Серед іншого Вишинського та медіакомпанію "РИА Новости-Украина" звинувачують у наповненні українських ЗМІ спотвореною інформацією про події в країні, зокрема й у виправданні російської анексії Криму.

Також слідчі вважають, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Нагадаємо, Вишинського затримали в Києві. 15 травня СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина". Того ж дня Вишинському оголосили про підозру в кримінальному провадженні, відкритому за обвинуваченням у державній зраді. 16 травня Вишинського привезли до Херсона. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки та затримання у зв'язку зі справою щодо "РИА Новости-Украина". Він закликав українську владу утриматися від обмежень на роботу іноземних журналістів, оскільки це "позначається на вільному потоці інформації та свободі ЗМІ".

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У Росії відкрили справу через затримання керівника "РИА Новости-Украина"

У Росії заявили про перешкоджання журналістській діяльності керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського і підтвердили його російське громадянство. Тим часом СБУ викликає на допити 47 осіб. (16.05.2018)  

В СБУ закидають керівнику "РИА Новости-Украина" підривну діяльність

За даними СБУ, керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський отримував завдання від Москви щодо підривної інформдіяльністі в Україні. У МВС не виключають затримань у справі. (15.05.2018)  

СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"

Служба безпеки України повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних Росії медіаструктур. В офісі інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" проходить обшук, його директора затримали. (15.05.2018)  

СБУ оголосила про підозру у держзраді керівнику "РИА Новости-Украина"

Керівнику "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському СБУ оголосила про підозру у вчиненні злочину. Журналіста затримали. В ОБСЄ тим часом закликають Київ утриматися від обмежень роботи іноземних журналістів. (15.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Репортери без кордонів: Україна - зона ризику для журналістів (19.12.2017)  

"Репортери без кордонів": блокувати російські інтернет-сервіси неприпустимо (16.05.2017)  

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