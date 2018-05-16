Суд заарештував на два місяці керівника "РИА Новости-Украина" Вишинського

Затриманого раніше керівника медіакомпанії "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського засудили до майже двох місяців тримання під вартою. Таке рішення ухвалив у четвер, 17 травня, Херсонський міський суд. "Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 липня 2018 року", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретарка прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

Ухвала суду не передбачає альтернативи триманню під вартою. Слідчі інкримінують Вишинському державну зраду. Серед іншого Вишинського та медіакомпанію "РИА Новости-Украина" звинувачують у наповненні українських ЗМІ спотвореною інформацією про події в країні, зокрема й у виправданні російської анексії Криму.

Також слідчі вважають, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці.

Нагадаємо, Вишинського затримали в Києві. 15 травня СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина". Того ж дня Вишинському оголосили про підозру в кримінальному провадженні, відкритому за обвинуваченням у державній зраді. 16 травня Вишинського привезли до Херсона. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки та затримання у зв'язку зі справою щодо "РИА Новости-Украина". Він закликав українську владу утриматися від обмежень на роботу іноземних журналістів, оскільки це "позначається на вільному потоці інформації та свободі ЗМІ".

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