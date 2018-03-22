 Суд заарештував Надію Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд заарештував Надію Савченко

Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту народну депутатку Надію Савченко - без можливості внесення застави. Цього ж дня вона заявила, що оголошує голодування.

Надія Савченко у залі суду

Надія Савченко у залі суду

Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту на 59 днів позафракційну народну депутатку Надію Савченко без можливості внесення застави. Таке рішення оголосив під час засідання у п'ятницю, 23 березня, суддя Євген Сидоров. 

Нагадаємо, прокуратура наполягала на арешті без можливості внесення застави, а захист просив про запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням волі. Сама Савченко відмовилася надати слідству зразок голосу та біоматеріал для ДНК-експертизи для підтвердження чи спростування приналежності їй мобільного телефону, яккий фігурує у розслідуванні.

DW.COM

Український парламент задовольнив подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Кореспондент DW стежив за ходом подій. (22.03.2018)

Український парламент дав "зелене світло" на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутатки Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці терактів у Верховній Раді. (22.03.2018)

Нове голодування

Раніше цього дня Савченко оголосила про початок голодування. "Я виходжу на голодування із сьогоднішнього дня… Для мене вже не страшно, я це проходила", - заявила вона під час судового засідання, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Народна депутатка також заявила, що не становить жодної небезпеки.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Надії Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу, зокрема у підготовці терактів в парламенті. Атака, за даними ГПУ, планувалася з використанням мінометів, гранат і автоматів. Також Савченко звинувачують в організації ймовірних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.
Дивитись відео 00:36

Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)
Дивитись відео 01:33

Савченко від героїні до "терористки": як мінялася риторика влади (16.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)  

Савченко від героїні до "терористки": як мінялася риторика влади (16.03.2018)  

Також за темою

Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018) 22.03.2018

Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

Ukraine Nadezhda Savchenko

Верховна Рада дала дозвіл на арешт Надії Савченко 22.03.2018

Український парламент дав "зелене світло" на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт депутатки Надії Савченко, яку звинувачують в підготовці терактів у Верховній Раді.

Nadezda Sawtchenko

З героїні в підслідну: як Надію Савченко позбавили депутатської недоторканості 22.03.2018

Український парламент задовольнив подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Кореспондент DW стежив за ходом подій.

Докладно

В італійському парламенті 23 березня

Формування уряду в Італії: спектакль тільки розпочався

Вибори голів Палати депутатів та Сенату 23 березня провалились. Якою ж є перспектива коаліції? 

ЄС хоче змінити принципи оподаткування інтернет-компаній

ЄС прагне оподатковувати інтернет-гігантів

Брюссель прагне посилити оподаткування Google, Facebook і подібних компаній.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  