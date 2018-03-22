Суд заарештував Надію Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018

Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту на 59 днів позафракційну народну депутатку Надію Савченко без можливості внесення застави. Таке рішення оголосив під час засідання у п'ятницю, 23 березня, суддя Євген Сидоров.

Нагадаємо, прокуратура наполягала на арешті без можливості внесення застави, а захист просив про запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням волі. Сама Савченко відмовилася надати слідству зразок голосу та біоматеріал для ДНК-експертизи для підтвердження чи спростування приналежності їй мобільного телефону, яккий фігурує у розслідуванні.

Нове голодування

Раніше цього дня Савченко оголосила про початок голодування. "Я виходжу на голодування із сьогоднішнього дня… Для мене вже не страшно, я це проходила", - заявила вона під час судового засідання, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Народна депутатка також заявила, що не становить жодної небезпеки.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Надії Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу, зокрема у підготовці терактів в парламенті. Атака, за даними ГПУ, планувалася з використанням мінометів, гранат і автоматів. Також Савченко звинувачують в організації ймовірних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Дивитись відео 00:36 Поділитись Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uo62 Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)