Суд дозволив взяти під варту екс-президента Бразилії Лулу да Сілву

Верховний суд Бразилії дозволив узяти під варту колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Сілву. Відповідну постанову було ухвалено в ніч на четвер, 5 квітня, шістьма голосами проти п'яти. Тож, Лулі не вдалося домогтися нової відстрочки виконання вироку, згідно з яким екс-президента Бразилії засуджено до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

Суддя Кармен Лусія

Минулого тижня Верховний суд знову відхилив апеляцію Лули проти винесеного вироку. Водночас судді надали йому відстрочку від арешту до середи. Нова постанова, однак, означає, що Лула може бути заарештований вже найближчими днями.

Ухваленню цього рішення передували 10-годинні суперечки в суді: п'ятеро суддів були за відстрочку приведення вироку до виконання, а п'ятеро інших - проти. Вирішальним став голос голови суду Кармен Лусії. Вона заявила, що подібні відстрочки можуть призвести до безкарності.

Лула да Сілва відкидає усі звинувачення і заявляє, що судовий процес - спроба не допустити висунення його кандидатури на президентських виборах 2018 року. Згідно з опитуваннями, Лула став би фаворитом на цих виборах. Він уже керував Бразилією в 2003-2010 роках. У роки його правління Бразилія переживала економічний бум, уряд запровадив програми боротьби з бідністю і на підтримку сільськогосподарської реформи.

За останніми опитуваннями, Лула да Сілва впевнено випереджає своїх потенційних суперників на виборах і має підтримку на рівні 36 відсотків голосів виборців.

Як повідомлялося, Апеляційний суд у Бразилії наприкінці січня залишив чинним вирок суду першої інстанції щодо екс-президента країни Лули да Сілви, якого було засуджено до багаторічного ув'язнення за обвинуваченнями у корупції.