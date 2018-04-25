Суд в Україні заарештував бразильця, що воював на Донбасі на боці "ДНР"

Павлоградський міський суд Дніпропетровської області на 60 діб заарештував громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на боці самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)". Про це у понеділок, 7 травня, повідомляє на своїй сторінці в Facebook прокуратура Києва.

"За клопотанням прокуратури міста Києва громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих формувань, взято під варту на 60 діб без права на заставу", - йдеться у повідомленні. Колегія суддів також призначила розгляд справи по суті на 15 травня.

Раніше цього дня в Службі безпеки України (СБУ) заявили, що виключають можливість обміну бойовика "ДНР" Лусваргі з самопроголошеними республіками на Донбасі. "Він не був у списках на обмін. Він не міг бути обміняний, тому щодо він громадянин Бразилії, а обміняти ми можемо громадянина іноземної держави тому консульству або іноземному представництву тієї держави, громадянином якої він є", - заявив голова СБУ Василь Грицак, цитують "Українські новини".

Нагадаємо, 4 травня представники партії "Національний корпус", правих націоналістичних організацій "Національні дружини" та С14 передали затриманого ними в центрі Києва Лусваргі співробітникам Служби безпеки України.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційні скарги захисника в інтересах Лусваргі, скасувавши вирок суду першої інстанції, що раніше засудив іноземця до 13 років позбавлення волі.