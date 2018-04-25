 Суд в Україні заарештував бразильця, що воював на Донбасі на боці ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Суд в Україні заарештував бразильця, що воював на Донбасі на боці "ДНР"

У Дніпропетровській області суд заарештував на два місяці громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на боці "ДНР". СБУ виключає обмін іноземця з сепаратистами.

Бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі український суд заарештував на 60 діб

Бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі український суд заарештував на 60 діб

Павлоградський міський суд Дніпропетровської області на 60 діб заарештував громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на боці самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)". Про це у понеділок, 7 травня, повідомляє на своїй сторінці в Facebook прокуратура Києва.

"За клопотанням прокуратури міста Києва громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, якого підозрюють в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих формувань, взято під варту на 60 діб без права на заставу", - йдеться у повідомленні. Колегія суддів також призначила розгляд справи по суті на 15 травня.

DW.COM

Унаслідок підриву вибухового пристрою на Донбасі загинув один український солдат, ще двоє були поранені, заявляють у штабі ООС. За словами українських військових, у відповідь вони вбили трьох бойовиків. (06.05.2018)

30 квітня антитерористична операція на Донбасі перетворюється на операцію об'єднаних сил. Журналіст Сергій Руденко про те, що це означає для України. (30.04.2018)

Раніше цього дня в Службі безпеки України (СБУ) заявили, що виключають можливість обміну бойовика "ДНР" Лусваргі з самопроголошеними республіками на Донбасі. "Він не був у списках на обмін. Він не міг бути обміняний, тому щодо він громадянин Бразилії, а обміняти ми можемо громадянина іноземної держави тому консульству або іноземному представництву тієї держави, громадянином якої він є", - заявив голова СБУ Василь Грицак, цитують "Українські новини".

Нагадаємо, 4 травня представники партії "Національний корпус", правих націоналістичних організацій "Національні дружини" та С14 передали затриманого ними в центрі Києва Лусваргі співробітникам Служби безпеки України.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційні скарги захисника в інтересах Лусваргі, скасувавши вирок суду першої інстанції, що раніше засудив іноземця до 13 років позбавлення волі.
Дивитись відео 01:30

Так погано живеться на звільненій території Донбасу (30.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Так погано живеться на звільненій території Донбасу (30.04.2018)  

Також за темою

Beschuss von Mariupol in der Ostukraine 24.01.2015

СБУ та Bellingcat: Маріуполь у 2015 році обстріляли російські військові 07.05.2018

За даними СБУ, обстріл Маріуполя, під час якого в 2015 році загинуло понад 30 цивільних, скоїли військовослужбовці Збройних сил РФ. Цю інформацію підтвердила експертно-журналістська група Bellingcat.

Ukraine SBU in Kiew

Націоналісти в Києві упіймали і передали СБУ бразильця, що воював за "ДНР" 04.05.2018

Представників націоналістичних організацій обурило те, що колишній бойовик "ДНР" вільно пересувається Києвом, однак в СБУ стверджують, що на це було відповідне рішення суду.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

Коментар: Завершення АТО на Донбасі - продовження війни в Україні 30.04.2018

30 квітня антитерористична операція на Донбасі перетворюється на операцію об'єднаних сил. Журналіст Сергій Руденко про те, що це означає для України.

Докладно

Петро Порошенко і Володимир Путін на переговорах у Мінську, 26 серпня 2014

У Києві не чекають ескалації конфлікту на Донбасі

Початок нового президентського терміну Путіна не призведе до загострення на Донбасі, вважають українські експерти. 

Ан-225

"Антонов" і авіаперевезення НАТО

Українські "Авіалінії Антонова" готові замінити російську авіакомпанію "Волга-Дніпро" в авіаперевезеннях для НАТО. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  