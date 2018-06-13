 Суд відправив Пола Манафорта за ґрати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Суд відправив Пола Манафорта за ґрати

Полу Манафорту замінили запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою. 25 липня на Манафорта чекає суд за частиною звинувачень.

Пол Манафорт змушений буде очікувати суду за ґратами

Пол Манафорт змушений буде очікувати суду за ґратами

Федеральна суддя США Емі Берман Джексон у п'ятницю, 15 червня, скасувала домашній арешт для колишнього керівника передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Цей запобіжний захід було замінено на тримання під вартою. Підставою для зміни запобіжного заходу стали нові обвинувачення на адресу Манафорта у перешкоджанні здійсненню правосуддя, повідомляє інформагенція AP.

Минулого тижня спецпрокурор Роберт Мюллер закинув Манафорту спроби впливу на свідків. Обвинувачення стосуються також і Костянтина Килимника, ймовірно пов'язаного із російським ГРУ.

Суддя Джексон раніше неодноразово відхиляла клопотання Манафорта скасувати його домашній арешт під заставу нерухомості на суму 10 мільйонів доларів.

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер посилює тиск на колишнього голову штабу Дональда Трампа і лобіста Партії регіонів. (09.06.2018)

Частина обвинувачень проти Манафорта висунуті у штаті Вірджинія, де суд над ним заплановано на 25 липня. У Вашингтоні процес має розпочатися у вересні цього року.

Як повідомлялося, Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто обвинувачення в тому, що він протягом кількох років лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича і Партії регіонів, але не був зареєстрований в США в якості "іноземного агента", а також ухилявся від сплати податків. Манафорта звинуватили також у відмиванні через офшорні рахунки до 30 мільйонів доларів за допомогою свого ділового партнера Ріка Гейтса.

Екс-глава передвиборного штабу Трампа не визнає свою провину.

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Екс-раднику Януковича Полу Манафорту висунули обвинувачення у відмиванні грошей (30.10.2017)

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