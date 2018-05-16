 Суд відмовився відпустити на поруки Надію Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

Суд відмовився відпустити на поруки Надію Савченко

Попри намір понад 50 осіб взяти на поруки народну депутатку Надію Савченко, апеляційний суд залишив її за гратами.

Суд залишив Надію Савченко за гратами

Суд залишив Надію Савченко за гратами

Апеляційний суд Києва у вівторок, 22 травня, залишив чинним продовження арешту депутатки Верховної Ради Надії Савченко до 14 липня. Про це повідомила головуюча в колегії суддя Тетяна Росік, передає агенція "Українські новини".

Суд відхилив клопотання адвокатів Савченко про заміну запобіжного заходу й відмовився відпустити її на поруки. Рішення суду оскарженню не підлягає. Після засідання Савченко заявила, що продовжить голодування.

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Народна депутатка України Надія Савченко перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. (15.05.2018)

За словами сестри депутатки, Віри Савченко, Надію мали намір взяти на поруки більш ніж 50 осіб. Серед них позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій, колишній суддя Конституційного суду України Віктор Шишкін, мати і сестра Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив взяти Савченко під варту без можливості внесення застави.

За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Генпрокурор України Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією слідства, входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі.

Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

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