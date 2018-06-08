 Суд виправдав екс-віце-президента Конго, засудженого за воєнні злочини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Суд виправдав екс-віце-президента Конго, засудженого за воєнні злочини

Міжнародний кримінальний суд виправдав Жана-П'єра Бембу, якого два роки тому засудили до 18 років ув'язнення за воєнні злочини та злочини проти людяності. Апеляційна інстанція вирішила, що він не міг їм запобігти.

Суд виправдав екс-віце-президента Конго Жана-П’єра Бембу

Суд виправдав екс-віце-президента Конго Жана-П’єра Бембу

Апеляційна інстанція Міжнародного кримінального суду в Гаазі у п’ятницю, 8 червня, виправдала колишнього віце-президента Демократичної Республіки Конго Жана-П'єра Бембу. У 2016 році він був засуджений до 18 років ув'язнення за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Бемба подав апеляцію і троє з п’яти суддів вирішили, що він був засуджений за злочини, у яких не був формально обвинувачуваний. Також вони визначили, що неправильно вважати, ніби він міг запобігти скоєнню злочинів, повідомляє агентство dpa. У підсумку попередній вирок було визнано недійсним. Але попри виправдання його не відпустили, оскільки він має відбути ще рік у в’язниці через звинувачення у впливі на підкупі свідків.

DW.COM

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вперше визнав винним чиновника рівня віце-президента. Суд оголосив Жана-П'єра Бембу винним у воєнних злочинах під час конфлікту 2002-2003 років у Центральноафриканській Республіці. (21.03.2016)

Міжнародний кримінальний суд визнав Жана-П'єра Бембу винним у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності. (21.06.2016)

Жана-П’єра Бембу звинувачували в тому, що повстанське угруповання під його проводом скоїло серію жорстоких вбивств і масових зґвалтувань під час кампанії на підтримку тодішнього президента Центральноафриканської Республіки Анжа-Фелікса Патассе у 2002-2003 роках. Після програшу на президентських виборах у Демократичній Республіці Конго у 2006 році Бемба втік з країни, проте у 2008 році був затриманий за звинуваченнями у воєнних злочинах.

23 травня 2008 року Міжнародний кримінальний суд знайшов підстави підозрювати Бембу у воєнних злочинах. У 2016 році його визнали винним у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності і засудили до 18 років ув'язнення. Вісім років, проведених Бембою за ґратами з часу його арешту у 2008 році, зарахували йому як відбуте покарання, таким чином у в'язниці він провів десять років.

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