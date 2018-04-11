Судова реформа: переатестацію суддів провалено? (відео)

Київський суддя Богдан Львов - герой численних журналістських розслідувань. Він ухвалював сумнівні судовІ рішення, не вніс усіх даних до своєї декларації і живе не за статками. Утім, Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка опікується переатестацією служителів закону, цих сторінок біографії одіозного судді зі Львова "не помітила".