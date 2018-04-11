Судова реформа: переатестацію суддів провалено? (відео)

Судова реформа - одна з ключових вимог Майдану. Однак вона перетворилася на окозамилювання, стверджують у Громадській раді доброчесності. Чому і чим це небезпечно?
Київський суддя Богдан Львов - герой численних журналістських розслідувань. Він ухвалював сумнівні судовІ рішення, не вніс усіх даних до своєї декларації і живе не за статками. Утім, Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка опікується переатестацією служителів закону, цих сторінок біографії одіозного судді зі Львова "не помітила".
Громадська рада доброчесності припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання українських суддів. Активісти скаржаться на блокаду роботи з боку комісії, яка зрештою вирішує долю суддів. (26.03.2018)
Ліквідувавши суди в Україні, президент Петро Порошенко запустив другий етап судової реформи в країні. Непродуманість деяких механізмів реформи криє в собі чимало небезпек. (12.01.2018)
Президент України Петро Порошенко запевнив, що врахував усі рекомендації Венеціанської комісії щодо Антикорупційного суду. DW спробувала перевірити, чи справді це так. (02.03.2018)