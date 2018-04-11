 Судова реформа: переатестацію суддів провалено? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.04.2018
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Політика й суспільство

Судова реформа: переатестацію суддів провалено? (відео)

Судова реформа - одна з ключових вимог Майдану. Однак вона перетворилася на окозамилювання, стверджують у Громадській раді доброчесності. Чому і чим це небезпечно?

Переважна більшість українських суддів після переатестації залишаються на посадах

Переважна більшість українських суддів після переатестації залишаються на посадах

Київський суддя Богдан Львов - герой численних журналістських розслідувань. Він ухвалював сумнівні судовІ рішення, не вніс усіх даних до своєї декларації і живе не за статками. Утім, Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка опікується переатестацією служителів закону, цих сторінок біографії одіозного судді зі Львова "не помітила". 

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Протест громадських активістів: ГРД бойкотує оцінювання суддів в Україні

Громадська рада доброчесності припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання українських суддів. Активісти скаржаться на блокаду роботи з боку комісії, яка зрештою вирішує долю суддів. (26.03.2018)  

Реформа з непередбачуваними наслідками

Ліквідувавши суди в Україні, президент Петро Порошенко запустив другий етап судової реформи в країні. Непродуманість деяких механізмів реформи криє в собі чимало небезпек. (12.01.2018)  

Антикорупційний суд: чи врахував Порошенко рекомендації Венеціанської комісії - фактчек DW (відео)

Президент України Петро Порошенко запевнив, що врахував усі рекомендації Венеціанської комісії щодо Антикорупційного суду. DW спробувала перевірити, чи справді це так. (02.03.2018)  

Реформи в Україні. Головні успіхи і провали 2017 року

Пенсійна, медична, освітня, судова та антикорупційна - ці та інші реформи запроваджувалися у 2017 році. DW з'ясовува, наскільки успішними були ці зміни. (30.12.2017)  

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