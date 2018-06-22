Судно Lifeline з біженцями вже п'ятий день вимушено дрейфує у морі

Рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, яке минулого тижня підібрало у Середземному морі 234 біженці, досі не пристало у жодному з європейських портів. Як повідомили у понеділок, 25 червня, в організації Mission Lifeline, запит до Іспанії, надісланий кілька днів тому, поки що залишається без відповіді.

Представник організації зазначив, що медична допомога біженцям з Африки, які перебувають на борту судна, надається, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії. Декого з біженців, які перебувають на борту Lifeline, у минулому берегова охорона Лівії по кілька разів повертала з моря на берег під час спроб дістатись Європи, інформує агенція epd.

Метеорологи попереджають про зміну погоди у районі перебування судна, що, за словами представника Mission Lifeline, може мати негативні наслідки для людей на кораблі.

З минулого четверга, 21 червня, судно з врятованими біженцями дрейфує у нейтральних водах Середземного моря, оскільки 22 червня Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля. Lifeline є не єдиним кораблем з біженцями, доля яких перебуває у "підвішеному" стані. Нині на торговому судні Alexander Maersk у Середземному морі перебуває 113 біженців.