 Судно Lifeline з біженцями вже п′ятий день вимушено дрейфує у морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Судно Lifeline з біженцями вже п'ятий день вимушено дрейфує у морі

Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля Lifeline з 234 біженцями на борту. Іспанія також вже кілька днів не відповідає на запит з проханням відкрити свій порт для судна.

Судну Lifeline поки не відкрили жоден європейський порт

Судну Lifeline поки не відкрили жоден європейський порт

Рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, яке минулого тижня підібрало у Середземному морі 234 біженці, досі не пристало у жодному з європейських портів. Як повідомили у понеділок, 25 червня, в організації Mission Lifeline, запит до Іспанії, надісланий кілька днів тому, поки що залишається без відповіді.

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Врятовані біженці - здебільшого неповнолітні з африканських країн на південь від Сахари. Порятунок тривав понад 36 годин, знадобилося сім рятувальних операцій. (13.10.2017)

Уряд в Римі обурений заявами Еммануеля Макрона в суперечці довкола прийому судна з біженцями в Середземному морі. Італія і Мальта відмовилися приймати судно Aquarius. (13.06.2018)

Представник організації зазначив, що медична допомога біженцям з Африки, які перебувають на борту судна, надається, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії. Декого з біженців, які перебувають на борту Lifeline, у минулому берегова охорона Лівії по кілька разів повертала з моря на берег під час спроб дістатись Європи, інформує агенція epd.

Метеорологи попереджають про зміну погоди у районі перебування судна, що, за словами представника Mission Lifeline, може мати негативні наслідки для людей на кораблі.

З минулого четверга, 21 червня, судно з врятованими біженцями дрейфує у нейтральних водах Середземного моря, оскільки 22 червня Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля. Lifeline є не єдиним кораблем з біженцями, доля яких перебуває у "підвішеному" стані. Нині на торговому судні Alexander Maersk у Середземному морі перебуває 113 біженців.

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