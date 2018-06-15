 Стрілянина під час мистецького заходу в Нью-Джерсі: 20 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Стрілянина під час мистецького заходу в Нью-Джерсі: 20 поранених

На цілодобовому мистецькому фестивалі у Нью-Джерсі двоє озброєних чоловіків відкрили стрілянину, внаслідок якої 20 осіб дістали поранення. Одного з нападників вбили.

Мистецький фестиваль у Трентоні закрили через стрілянину

Мистецький фестиваль у Трентоні закрили через стрілянину

В американському штаті Нью-Джерсі в місті Трентон під час мистецького фестивалю Art All Night у ніч на неділю, 17 червня, озброєні чоловіки відкрили стрілянину. Місцева влада повідомляє про 20 поранених, з яких у 16-ти - вогнепальні рани. Четверо осіб, в тому числі і 13-річний хлопчик, у критичному стані, передає інформагенція dpa.

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Кілька осіб дістали поранення в головному офісі Youtube у Каліфорнії внаслідок стрілянини. Нападниця, як повідомляють у поліції, застрелилася. (04.04.2018)

Внаслідок стрілянини в одній із шкіл в штаті Техас у США загинули щонайменше десять людей. Поблизу школи було знайдено вибухівку. (18.05.2018)

За словами представників місцевої влади, стрільбу відкрили щонайменше двох підозрюваних, одного з них було застрелено, а іншого - затримано. При них було виявлено кілька одиниць вогнепальної зброї. Щодо мотивів нападників чи можливих причин початку стрілянини інформація відсутня.

Перші постріли пролунали близько 2:45 ночі. В цей час на території, де проводився цілодобовий захід, перебували близько тисячі осіб.

Як повідомлялося, у травні в одній зі шкіл у містечку Санта-Фе в штаті Техас внаслідок стрілянини загинули десять осіб. Більшість загиблих - учні, які перебували на уроці мистецтва.

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