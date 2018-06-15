Стрілянина під час мистецького заходу в Нью-Джерсі: 20 поранених

В американському штаті Нью-Джерсі в місті Трентон під час мистецького фестивалю Art All Night у ніч на неділю, 17 червня, озброєні чоловіки відкрили стрілянину. Місцева влада повідомляє про 20 поранених, з яких у 16-ти - вогнепальні рани. Четверо осіб, в тому числі і 13-річний хлопчик, у критичному стані, передає інформагенція dpa.

За словами представників місцевої влади, стрільбу відкрили щонайменше двох підозрюваних, одного з них було застрелено, а іншого - затримано. При них було виявлено кілька одиниць вогнепальної зброї. Щодо мотивів нападників чи можливих причин початку стрілянини інформація відсутня.

Перші постріли пролунали близько 2:45 ночі. В цей час на території, де проводився цілодобовий захід, перебували близько тисячі осіб.

Як повідомлялося, у травні в одній зі шкіл у містечку Санта-Фе в штаті Техас внаслідок стрілянини загинули десять осіб. Більшість загиблих - учні, які перебували на уроці мистецтва.