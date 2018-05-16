Стрілянина в школі в Техасі: є жертви

В одній зі шкіл у містечку Санта-Фе в штаті Техас у США у п'ятницю, 18 травня, сталася стрілянина. За даними американських ЗМІ, внаслідок інциденту загинули щонайменше вісім людей. Як дещо згодом повідомив губернатор штату Техас Грег Ебботт, кількість загиблих унаслідок стрілянини становить не менше 10 осіб. Представник місцевої поліції Ед Гонсалес заявив, що більшість загиблих - учні. За його словами, поки немає жодних даних про те, яку саме зброю застосували нападники.

Техаська поліція також повідомила, що один із нападників, ймовірно, підготував вибухівку для скоєння нападу. Вибухові пристрої знайшли як в будівлі школи, так і за її межами.

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину "абсолютно жахливим нападом" та пообіцяв підтримку всім, хто постраждав. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter. Стрілянина сталася в містечку Санта-Фе, розташованому на відстані близько 50 кілометрів від найбільшого міста цього штату - Х’юстона.

Про подробиці стрілянини поки що не повідомляється. Відомо лише, що двох підозрюваних осіб, котрі вчинили збройний напад, затримали й вони перебувають під вартою, про що повідомив керівник місцевої поліції Ед Гонсалес в соціальній мережі Twitter.