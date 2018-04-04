 Стрілянина в університеті Туреччини: четверо загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Стрілянина в університеті Туреччини: четверо загиблих

Четверо співробітників загинули внаслідок стрілянини в університеті міста Ескісехір у Туреччині.

Університет Османгазі

Четверо загиблих внаслідок стрілянини в університеті міста Ескісехір у Туреччині

Заступник декана, двоє викладачів та секретар університету Османгазі в місті Ескісехір загинули внаслідок стрілянини, яку розпочав у четвер, 5 квітня, співробітник університету.

Троє людей зазнали поранень, повідомила інформагенція AFP із посиланням на турецьку державну новинну агенцію Anadolu.

Ректор університету Гасан Ґонен у інтерв'ю турецькому телебаченню підтвердив загибель членів викладацького складу. Підозрюваного нападника затримала поліція, його мотиви наразі невідомі. Жодних ознак можливого нападу з боку наукового співробітника педагогічного факультету університету, як каже ректор, не було. На даний момент поліція проводить допит підозрюваного.

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