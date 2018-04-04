Стрілянина в університеті Туреччини: четверо загиблих

Заступник декана, двоє викладачів та секретар університету Османгазі в місті Ескісехір загинули внаслідок стрілянини, яку розпочав у четвер, 5 квітня, співробітник університету.

Троє людей зазнали поранень, повідомила інформагенція AFP із посиланням на турецьку державну новинну агенцію Anadolu.

Ректор університету Гасан Ґонен у інтерв'ю турецькому телебаченню підтвердив загибель членів викладацького складу. Підозрюваного нападника затримала поліція, його мотиви наразі невідомі. Жодних ознак можливого нападу з боку наукового співробітника педагогічного факультету університету, як каже ректор, не було. На даний момент поліція проводить допит підозрюваного.