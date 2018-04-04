 Стрілянина в головному офісі Youtube: підозрювана застрелилася | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Стрілянина в головному офісі Youtube: підозрювана застрелилася

Кілька осіб дістали поранення в головному офісі Youtube у Каліфорнії внаслідок стрілянини. Нападниця, як повідомляють у поліції, застрелилася.

Поліція поблизу головного офісу YouTube

Поліція поблизу головного офісу YouTube

У Каліфорнії в головному офісі онлайн-відеосервісу Youtube у вівторок, 3 квітня, сталася стрілянина. За даними поліції, жінка відкрила вогонь по співробітниках компанії у внутрішньому дворі офісу. Вона поранила трьох осіб, а потім застрелилася. Один з поранених перебуває у критичному стані, інші двоє дістали порівняно легші поранення. Окрім того, ще одна особа травмувалася, коли тікала від стрілянини.

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Поліція ідентифікувала підозрювану як Насім Агдам, що родом з південної Каліфорнії, пише інформагенція AP. При цьому правоохоронці не озвучили жодних інших деталей про цю особу та імовірні мотиви злочину. Підозрювана створювала контент для веганів, пише інформагенція AFP з посиланням на місцеві медіа. На своєму персональному сайті вона критикувала Youtube та інші соціальні мережі за цензурування. "Немає свободи висловлювань у реальному світі, і вас утискуватимуть за правду, яка не підтримується системою", - цитує AFP сайт підозрюваної.

Один з керівників Youtube  Тод Шерман повідомив, що почув звуки пострілів, коли сидів на діловій зустрічі. Він з колегами вийшов з будівлі після того, як переконався, що навколо немає загроз, та розповів поліцейським, які прибули на місце події, про те, що відбувається всередині будівлі.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття персоналу Youtube та подякував правоохоронним органам за роботу.

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