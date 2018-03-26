Страйк залізничників у Франції набирає обертів

Французка державна залізниця SNCF у вівторок, 3 квітня, скоротила кількість потягів до мінімуму через страйк працівників. За даними залізниці, зараз працює лише один із кожних восьми високошвидкісних потягів TGV, повідомляє агенція dpa. Це означає, що на колії вийшли лише 12 відсотків швидкісних потягів.

Також значно скоротилася кількість регіональних потягів: пасажирів перевозить лише один із п'яти. В паризькому регіоні дві приміські лінії взагалі не працюють, а інші - працюють в обмеженому режимі. За даними місцевих ЗМІ, платформи і вагони потягів переповнені пасажирами. Очікують, що страйк зачепить 4,5 мільйона пасажирів.

Нагадаємо, що працівники залізниці страйкують з 2 квітня на знак протесту проти запланованої урядом Франції реформи залізничного транспорту, яка позбавить їх низки пільг. Вони також протестують проти планів уряду збільшити конкуренцію в галузі, як того вимагає законодавство Європейського Союзу.

Уряд країни вже пообіцяв, що державна залізниця не буде приватизована, а статус працівників не зміниться. Але це не вплинуло на вимоги профспілки. Французькі залізничники планують страйкувати до кінця червня. Тим часом окремий страйк почали працівники авіакомпанії Air France, які вимагають підвищення зарплат.