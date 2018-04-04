 Страйки у Франції: тест на міцність для Макрона | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Страйки у Франції: тест на міцність для Макрона

У Франції почалася вирішальна битва Еммануеля Макрона з профспілками. Її результат вирішить не лише майбутнє реформи ринку праці, але й політичну долю молодого президента.

Натовп пасажирів на вокзалі Ліона, 3 квітня 2018 року

Натовп пасажирів на вокзалі Ліона, 3 квітня 2018 року

Найближчими тижнями і місяцями французам доведеться сутужно - у Франції почався один із найбільш тривалих страйків в історії країни. Через участь у ньому працівників комунальних служб на тротуарах виростуть гори сміття, у цехах заводів і фабрик періодично вимикатиметься електрика - профспілки енергосектору попередили про вибіркове відключення світла, рух поїздів французької держзалізниці SNCF буде великою мірою скасовано - там центр опору новим реформам президента Макрона. Полетіти подалі від хаосу буде непросто - персонал авіакомпанії Air France прагне продовжити свій протест.

Більше чотирьох місяців французькі профспілки оговтувалися після того, як піднята ними восени 2017-го хвиля страйків завершилася поразкою. Тоді вони були змушені вдовольнитися дрібними поступками уряду в реформуванні ринку праці - але вони не змогли запобігти змінам у трудовому законодавстві, обіцяним президентом країни Еммануелем Макроном ще під час передвиборчої боротьби. Ба більше: уряду вдалося вбити клин між профспілками різних галузей і домогтися того, щоб невдоволення жителів країни не вийшло за допустимі рамки. Як для Франції, тоді на вулиці вийшли не так вже й багато людей. Ініціатори нового страйку сподіваються, що цього разу все буде по-іншому.

Суперечливі привілеї "для обраних"

Профспілки добре підготувалися до нового протистояння. До нього вони підійшли не просто згуртованішими, але й озброєними широкою програмою дій. У центрі уваги протестувальників - 45 мільярдів євро боргів держкорпорації-гіганта, залізниці SNCF, яку уряд прагне зберігати конкурентоспроможною. Тому й пропонує в реформі обмежити соцпакет для нових працівників залізниці, зокрема, вихід на пенсію чи не на десять років раніше за загальний пенсійний вік по країні. Ядром протестів стали три найбільші профспілки залізничників - CGT, CFDT і Unsa, які відстоюють права працівників SNCF.

Зупинка залізниці може паралізувати країну

Зупинка залізниці може паралізувати країну

Боротьба запланована чи не на чверть року - очікується, що залізничники аж до 28 червня щотижня страйкуватимуть два з п'яти робочих днів. Працівники SNCF почали страйк уже ввечері понеділка, 2 квітня. Наступного дня у багатьох регіонах Франції почався і тримісячний страйк співробітників сміттєвих служб, у фокусі - також пенсія. Зараз представники шкідливих для здоров'я професій, зокрема працівники комунальних служб чи сортувальники сміття, отримують більше та мають право вийти на пенсію на десять років раніше за пенсійний вік.

Більше трьох місяців протестуватимуть і представники енергетичної галузі - зокрема, електро- та газових компаній. Вони виступають проти лібералізації ринку праці. Профспілки прагнуть, щоб усі зайняті в цьому секторі економіки працювали на державу. Прихильні до страйку працівники авіакомпанії Air France вимагають не так багато: усього-на-всього підняти зарплатню на шість відсотків.

Макрон у небезпеці?

Профспілки прагнути тиснути на уряд з кількох фронтів. Утім, особливо небезпечною для президента Макрона і його прем'єр-міністра Едуара Філіпа може стати страйк залізничників. Опитування ж показують, що більшість французів схвалює скасування особливого статусу працівників залізничного транспорту та пов'язаних з ним привілеїв. Експерти натомість попереджають: якщо суспільне життя у Франції буде паралізоване разом з рухом поїздів довше двох тижнів, громадяни будуть незадоволені. А отже, посилиться тиск на уряд країни.

Перед урядом Макрона - непрості виклики

Перед урядом Макрона - непрості виклики

Прикладів протистояння профспілок та влади з минулого більш ніж вистачає. Особливо часто останніми днями французькі ЗМІ згадують осінь 1995 року. Тоді новопризначений прем'єр-міністр Ален Жюппе запропонував амбітну пенсійну реформу. Як і реформа Макрона, так званий план Жюппе включав скасування привілеїв працівникам залізничної корпорації SNCF, борг якої тоді становив 25 мільярдів євро. Реформа зачіпала і інші галузі громадського сектору. У відповідь профспілки організували кількатижневий загальний страйк. На тлі паралічу життя в країні урядові довелося поступитися - змін до пенсійної системи так і не внесли. Кар'єрі Жюппе, який в перші дні страйку сміливо заявив, що про жодні послаблення не може й ітися, прийшов кінець.

DW.COM

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закони, які суттєво змінюють податкову систему країни. Критики президента з табору лівих сил назвали нововведення "подарунком для багатих".

Через півроку після перемоги на виборах Макрон намагається реформувати Францію. Його наміри далеко не всі зустрічають із захватом. Його популярність падає. Але це його не хвилює, принаймні так стверджує сам Макрон. (14.11.2017)

Вперше за десятиліття до страйку долучились усі профспілки державного сектору Франції. Аеропорти країни скасовують близько третини рейсів, страйк зачепить також роботу шкіл та лікарень. (10.10.2017)

Відкритий фінал

Попри численні паралелі з 1995 роком оголошений страйк має і суттєві розходження з тогочасними протестами. На відміну від тодішнього президента Франції Жака Ширака Макрон обіцяв реформувати ринок праці ще під час передвиборної боротьби. Крім того, за опитуваннями, у країні зросла кількість жителів, які після десятиліть дебатів щодо необхідності реформування трудового законодавства підтримують запропоновані Макроном зміни.

Водночас уряд Франції діє досить обачно. Попри те, що держборг країни наближається до 100 відсотків ВВП, президент Макрон має намір скоротити лише 120 тисяч із майже 5,6 мільйона робочих місць у держсекторі до 2022 року - кожне п'ятдесяте. Це доволі м'яко в порівнянні з реформами Гарца за уряда Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Тоді у ФРН був хронічний дефіцит бюджету, уряд звільнив майже кожного п'ятого "бюджетника".

Розстановка сил перед майбутньою грою на витривалість в цілому зрозуміла. Утім, ніхто з експертів не наважується передбачити, чим завершиться протистояння. Зараз зрозуміло лише одне: якщо уряд піддасться тиску вулиці, запланована реформа ринку праці - можливо, наріжний камінь президентства Макрона - опиниться під загрозою зриву. Профспілки чудово це усвідомлюють і сподіваються, що найближчими тижнями в країні буде гарна погода. Холодна осінь 2017 року учасникам страйку аж ніяк не посприяла.

Також за темою

Frankreich Demonstration auf Korsika

На Корсиці пройшов багатотисячний мітинг за розширення автономії 04.02.2018

Корсиканці сподіваються надіслати сигнал президенту Франції Еммануелеві Макрону. Серед іншого ідеться про офіційний статус корсиканської мови.

Frankreich Protest gegen die Arbeitsmarktreform in Nizza

Сотні тисяч французів вийшли на вулиці проти трудової реформи Макрона 12.09.2017

За даними організаторів, у акціях протесту в багатьох містах взяли участь близько 400 тисяч осіб. У Парижі виникли сутички протестувальників з поліцією.

Emmanuel Macron in Bulgarien

Еммануель Макрон: Польща вирішила ізолювати себе 25.08.2017

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єрка Польщі Беата Шидло вступили в заочну полеміку через критику Парижем уряду у Варшаві. Суперечка точиться довкола реформи ринку праці у ЄС.

Докладно

У залі Верховної Ради (Архівне фото)

Холодницький і Ситник у Раді

Керівники антикорупційних органів виправдовувались перед депутатами ВРУ за відсутність гучних вироків. 

На місті будівництва Akkuyu на узбережжі Середземного моря, провінція Мерсін

Як Росія підсаджує Туреччину на атомну голку

Туреччина десятиріччями мріяла про власну АЕС. Тепер мрії начебто збуваються - з російською допомогою. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  