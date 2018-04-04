Стоп хаос, або що змінять нові правила паркування в Україні

На початку цього тижня стало відомо, коли ухвалені парламентом і підписані президентом України нові правила паркування авто, набудуть чинності: закон уже опублікували у газеті "Голос України", а це означає, що вже за 180 днів, тобто 27 вересня, документ набере чинності.

Серед найпомітніших нововведень - запровадження фото- та відеофіксації порушень, чіткий перелік підстав для евакуації авто порушників, запровадження інституту інспекторів з паркування та покладання відповідальності не лише на водіїв, але й на власників авто. Одночасно міста отримають можливість за власним бажанням створити автоматизовані системи контролю оплати парковки.

Покарання за нахабство

У пояснювальній записці до ухваленого законопроекту його автори обґрунтовують необхідність нових правил тим, що водії не сплачують послуги з паркування, нехтують вимогами паркувальників, та нахабно залишають свої авто на тротуарах та вулицях, що створює проблеми для законослухняних водіїв, пасажирів та перехожих. Це підтверджує і статистика. Згідно з інформацією українського Держстату, в середньому до відповідальності за несплату за паркування притягалося менше одного порушника на день, а сума сплачених штрафів не перевищувала 51 гривні на добу.

Тарас Гук, представник громадської організації LEAD office, яка підтримує розвиток органів правопорядку, нарікає, що старі правила дозволяли водіям нехтувати оплатою, або майже безкарно залишати авто там, де паркуватися заборонено. "Зараз за боротьбу із цими досить дрібними порушеннями відповідають лише поліцейські, яких, по-перше, мало, а, по-друге, вони дуже обмежені у своїх повноваженнях", - пояснює він і додає, що штрафують лише мізерну кількість порушників, яким "не поталанило" трапитися правоохоронцям на очі, а процедура евакуації потребує постійної присутності поліцейських на місці.

Та вже з осені до правоохоронців приєднаються і органи місцевого самоврядування, які отримають змогу наймати інспекторів з паркування. Ті ж уповноважені займатися фіксацією порушень, зазначає співзасновник громадського об'єднання "Рада з урбаністики Києва" Григорій Мельничук. На думку активіста, на сьогодні у Києві та інших містах України відсутня ефективна система оплати паркування. Тому Мельничук вітає очікуванні нововедення. "Поява інспекторів з паркування, що матимуть право накладати штрафи та фіксувати порушення за допомогою відповідної техніки, натомість, відповідатиме європейській практиці", - каже Мельничук.

Відповідальність власників

Можливість документувати порушення без присутності водіїв, лише за допомогою фото- та відеофіксації, є серед найважливіших переваг нових правил, впевнений Гук. Це відкриває шлях до покарання водіїв, які досі звикли виходили "сухими із води", каже Мельничук. І це на додаток до традиційного режиму, коли поліцейські особисто спілкуються із порушниками, а також до режиму автоматичної фіксації, який поки залишається справою віддаленого майбутнього.

Так нерідко паркуються у Києві

Утім, поки не ясно, чи буде цей метод лише на озброєнні муніципальних інспекторів, чи його зможуть застосовувати також і співробітники поліції. Повідомлення про штраф, зафіксований у режимі фото- або відеозйомки, залишатимуть на лобовому склі та протягом трьох днів надсилатимуть рекомендованим листом на адресу власника автомобіля.

За словами Гука, ще більше свободи дій для покарання порушників правил паркування надасть і можливість притягати до відповідальності власників авто, а не водіїв, що погано припаркувалися. Це позбавить необхідності з'ясовувати, хто саме порушив правила, а штраф надійде власнику. "Ті ж будуть свідомі своєї відповідальності, навіть якщо і не самі перебуватимуть за кермом машини", - пояснює Тарас Гук.

Особливості українських реалій

Враховуючи особливості українських реалій, окремі негаразди можуть виникнути із автомобілями з іноземною реєстрацію. У цьому випадку штрафи накладатимуть на тих, хто, згідно з даними митниці, ввіз автомобіль на територію України. У разі, якщо йдеться про іноземця, про необхідність сплатити штраф йому повідомлятимуть при перетині українського кордону, а відмова від оплати штрафу може стати підставою для заборони на в'їзд в Україну.

Фактичні ж власники також відчують на собі посилення правил паркування. Гук пояснює, що евакуація відбуватиметься тоді, коли автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. "Щоби забрати авто, фактичний власник, у будь-якому разі, буде вимушений сплатити послуги евакуатора та зберігання на штрафному майданчику", - каже Гук.

Григорій Мельничук прогнозує, що отримування водіями штрафів та малоприємний процес повернення авто зі штрафних майданчиків, підвищить дисципліну водіїв, а отже у підсумку і ситуацію із хаотичним паркуванням в українських містах. "Ті рейди, що іноді проводяться поліцією, добре ілюструють, що це працює", - каже він і наголошує, що провідну роль має взяти на себе місцева влада.

Гук також впевнений, що за умови суворого виконання закону закону ситуація із паркуванням почне змінюватися швидко, можливо навіть протягом тижнів. Однак успіх залежатиме від ініціативності місцевої влади. Вона мусить протягом шести місяців закупити необхідну техніку, набрати та підготувати майбутніх інспекторів з паркування. "В українських реаліях може виявитися, що шести місяців на це вистачить далеко не в усіх регіонах, але рано чи пізно цей закон змінить ситуацію на дорогах на краще", - вірить Гук.

Як паркуються в Німеччині Хто ж так паркується?! Відповідно до результатів дослідження компанії Inrix, за кількістю штрафів за неправильне паркування на душу населення перше місце у Німеччині посідає Штутгарт - 1,5 штрафа в рік. Далі в першій п'ятірці - Франкфурт-на-Майні (1,39 штрафа на душу населення), Кельн (1,34), Берлін (1,29) і Дюссельдорф(1,15).

Як паркуються в Німеччині Мільйонні суми Загальні суми таких штрафів у великих містах складають мільйони євро на рік. Наприклад, у Гамбурзі - близько 20 мільйонів євро, в Берлині - приблизно 35 мільйонів євро, в Лейпцизі - 4,5 мільйона євро.

Як паркуються в Німеччині "Я лиш на секунду - кілька булочок куплю" У великих містах машини часто зупиняються або паркуються на велосипедних доріжках. Цьому велосипедистові у Кельні така ситуація набридла. Він вирішив відповісти на неповагу "взаємністю": залишив свій транспортний засіб на проїжджій частині, повісивши плакат "Ненадовго до пекаря".

Як паркуються в Німеччині Небезпечні маневри Велосипедистам часто доводиться йти на небезпечні маневри, щоб об'їхати автомобілі, залишені на їхніх доріжках чи в другому ряду.

Як паркуються в Німеччині Трамвай об'їде Водій цього седану преміум-класу в Дюссельдорфі вирішив, що трамвай зможе його об'їхати.

Як паркуються в Німеччині Пожежники не проїдуть На цій вузькій вулиці в Берліні неправильно припарковані машини зашкодили проїзду пожежного автомобіля.

Як паркуються в Німеччині Дороге задоволенння Евакуатор у Німеччині - дороге задоволенння. Його послуги можуть коштувати 200 євро. Якщо пощастить - 100 євро. І це на додачу до сплати за час, проведений авто на штрафному майданчику, і самого штрафу за неправильне паркування.

Як паркуються в Німеччині Паркувальний диск Такий паркувальний диск (Parkscheibe) має бути в кожній машині. Головне - не забувати ним користуватися, якщо цього вимагають знаки.

Як паркуються в Німеччині Сучасне мистецтво чи громадська акція? Цю фотографію зробили під час акції проти порушників правил паркування у Гайдельберзі, де один проти правил залишений автомобіль обліпили клейкими листочками для нотаток.

Як паркуються в Німеччині Автомобіль з вершками Під час акції протесту проти неправильного паркування в Берліні як підручний засіб використали балончик зі збитими вершками. Важливо використовувати матеріали, які легко видалити, не пошкодивши авто. Інакше доведеться відповідати за заподіяння шкоди чужому майну. Автор: Максим Нелюбін, Арсен Гоян

