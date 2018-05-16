 Столтенберг: Засідання Ради НАТО-Росія відбудеться наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2018

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Новини

Столтенберг: Засідання Ради НАТО-Росія відбудеться наступного тижня

У НАТО сподіваються й надалі вести діалог з Росією попри непрості відносини. Наступного тижня на засіданні Ради Росія-НАТО говоритимуть і про Україну, розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Рада НАТО-Росія

Засідання Ради НАТО-Росія (квітень 2011 року)

Північноатлантичний альянс (НАТО) планує 31 травня провести наступне засідання Ради НАТО-Росія. Про це німецькому виданню Der Spiegel розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє тижневик у суботу, 26 травня.

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Північноатлантичний альянс та Росія погоджуються, що важливо розвивати взаємну довіру. Високопосадовці двох сторін зустрілися в азербайджанському Баку. (19.04.2018)

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія і НАТО й досі мають глибокі розбіжності з приводу України. (19.12.2016)

На засіданні Ради НАТО-Росія обговорили конфлікт в Україні. Сторони досі мають фундаментальні розбіжності з цього питання. (26.10.2017)

На засіданні Ради НАТО-Росія у Брюсселі сторони обговорили, зокрема, Україну і навчання "Захід-2017". Кореспондент DW повідомляє подробиці зі штаб-квартири НАТО. (26.10.2017)

За словами генсека Альянсу, НАТО потрібен подальший діалог з Росією, хоча він і непростий. Діалог важливий навіть попри напружені відносини між НАТО та Москвою, наголосив він. Під час засідання серед іншого йтиметься про Україну, прозорість у військовій сфері, зменшення ризиків та військові навчання. Ці теми обговорювали раніше, але вони досі залишаються актуальними, зазначив Столтенберг. Постійний перегляд відносин між НАТО та РФ важливий також і для того, щоб запобігти виходу інцидентів з-під контролю, додав генсек Альянсу.

Раду НАТО-Росія заснували 2002 року. Вона вважається важливою платформою для політичних переговорів між Альянсом і Росією. З червня 2014 по квітень 2016 діалог між військово-політичним блоком та РФ на рівні Ради НАТО-Росія не проводився, через припинення країнами-членами Альянсу будь-якої співпраці з Москвою у відповідь на анексію Криму та конфлікт на Сході України. Потім нерегулярні засідання відновилися. Останнє засідання відбулося восени 2017 року.

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