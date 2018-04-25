Столтенберг: Глави МЗС країн НАТО говоритимуть у п'ятницю про Україну

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають намір обговорити прагнення України до членства в Альянсі на зустрічі, що відбудеться в Брюсселі у п'ятницю, 27 квітня. Про це на прес-конференції в бельгійській столиці у четвер, 26 квітня, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє інформагенція "Українські Новини". "Ми обговоримо прогрес, досягнутий Боснією та Герцоговиною, Македонією та Грузією. Україна також заявила про своє прагнення до членства. Я очікую, що міністри захочуть обговорити і це теж", - сказав Столтенберг.

Він також повідомив, що серед інших тем, які обговорять глави МЗС країн-членів НАТО, є можливі заходи для протидії загрозам з боку Росії. Розповідаючи про Росію, він зазначив, що Альянс бачить продовження спроб залякати і втрутитися в справи країн-союзників. Генсек НАТО додав, що на зустрічі йтиметься і про заходи протидії гібридним загрозам.

Столтенберг також відзначив, що прогрес у виконанні положень Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі залишається незначним. "Я погоджуся, що ми спостерігаємо недостатню реалізацію (домовленостей - Ред.). Але я також вважаю, що Мінськ - це єдина платформа, яка у нас є, щоб спробувати знайти мирне і узгоджене рішення", - сказав він.

Водночас генсек НАТО згадав і суперечку Угорщини з Україною. Він закликав Київ і Будапешт якомога швидше вирішити суперечності щодо мовних норм закону "Про освіту". За його словами, Угорщина є цінним членом Альянсу, що робить великий внесок у колективну безпеку, а Україна є важливим партнером НАТО. "Ми не змогли скликати комісію "Україна - НАТО" на рівні міністрів, тому що Угорщина блокує її", - наголосив Столтенберг.