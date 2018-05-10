Столиця "Євробачення-2018", яка вона? (відео)

Пластик, від якого легко відмовитись (11.05.2018)

Люди щодня використовують та викидають чимало одноразових пластикових речей, від яких легко і варто відмовитись. Адже якщо цього не станеться, за прогнозами екологів, до 2050 року в океані буде більше пластику, ніж живих істот.