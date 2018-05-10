 Столиця ″Євробачення-2018″, яка вона? (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.05.2018
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Культура й стиль життя

Столиця "Євробачення-2018", яка вона? (відео)

Фінал 63-го пісенного конкурсу "Євробачення-2018" вже цієї суботи відбудеться у Лісабоні. Місто заполонили музиканти, фани, журналісти. Але місцевих жителів напливом туристів не здивуєш.

Portugal Sesimbra (picture-alliance/Arco Images/J. Moreno)

Лісабон - це красень у затоці Тeжу. Старе морське місто, збудоване на семи пагорбах. Це столиця та культурний центр Португалії. Щороку його відвідують близько шести мільйонів туристів з усього світу. Артисти із сорока трьох країн світу хочуть не лише виступити тут, але й відчути стиль життя міста. 

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Євробачення-2018 у Лісабоні: свято починається!

У столиці Португалії у вівторок відкривається найбільший на континенті музичний телеконкурс - Євробачення. У першому півфіналі за вихід у фінал змагатимуться 19 конкурсантів. (08.05.2018)  

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Українець Alekseev на "Євробаченні-2018": Це велика відповідальність - представляти Білорусь

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Mélovin aus der Ukraine

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Євробачення-2018

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Фотогалерея

Bildergalerie ‘Repicturing Homeless’ (Havas Germany/Getty Images)

Інший погляд на безпритульних

Проект Repicturing Homeless поставив собі за мету змінити ставлення до безхатченків. 

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