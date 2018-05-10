Столиця "Євробачення-2018", яка вона? (відео)

Фінал 63-го пісенного конкурсу "Євробачення-2018" вже цієї суботи відбудеться у Лісабоні. Місто заполонили музиканти, фани, журналісти. Але місцевих жителів напливом туристів не здивуєш.
Лісабон - це красень у затоці Тeжу. Старе морське місто, збудоване на семи пагорбах. Це столиця та культурний центр Португалії. Щороку його відвідують близько шести мільйонів туристів з усього світу. Артисти із сорока трьох країн світу хочуть не лише виступити тут, але й відчути стиль життя міста.
У столиці Португалії у вівторок відкривається найбільший на континенті музичний телеконкурс - Євробачення. У першому півфіналі за вихід у фінал змагатимуться 19 конкурсантів. (08.05.2018)
У Лісабоні 8 травня - перший півфінал "Євробачення-2018". DW ексклюзивно поспілкувалася з фаворитами пісенного конкурсу. (08.05.2018)
Український виконавець Alekseev на "Євробаченні-2018" представляє Білорусь. Чому саме її? І до чого тут президент Лукашенко? Про це - в інтерв'ю з DW. (25.04.2018)