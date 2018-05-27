 Стокгольмського нападника засудили до довічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Стокгольмського нападника засудили до довічного ув'язнення

Узбека, що в'їхав у натовп і убив п'ятьох людей у квітні 2017 року в Стокгольмі, засудили до довічного ув'язнення і видворення з країни.

Рахмат Акілов на суді

Рахмат Акілов на суді

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Чоловіка, який влітку минулого року в'їхав фургоном у натовп людей поблизу мечеті в Лондоні, присяжні визнали винним у вбивстві та замаху на вбивство. Сам він стверджував, що за кермом авто перебувала інша людина. (01.02.2018)

В австралійському Мельбурні автомобіль в’їхав в натовп перехожих, травмувавши 19 людей. Невдовзі поліція міста заявила, що наїзд було скоєно навмисно. (21.12.2017)

Поліція Стокгольма підтвердила факт наїзду вантажівки на людей та повідомила, що є поранені, а також щонайменше двоє загиблих. (07.04.2017)

Узбека Рахмата Акілова, прихильника терористичного угруповання "Ісламська держава", який минулого року здійснив наїзд на людей у Стокгольмі, засудили до довічного ув'язнення. Відповідне рішення ухвалив суд у Стокгольмі в четвер, 7 червня. Окрім того, Акілова мають видворити з Швеції у разі відбуття ним покарання, наприклад, у разі, якщо його покарання буде переглянуте. Засуджені до довічного ув'язнення в Швеції проводять за ґратами у середньому 16 років, зазначає агентство AFP.

"Суд визнав відповідача винним у терористичному злочині шляхом вбивства п'ятьох осіб та руйнування, яке спричинило небезпеку для суспільства", - цитує інформагенція dpa рішення суду. Загалом Акілова визнали винним у 119 замахах на вбивство.

Нагадаємо, 7 квітня 2017 року в центрі Стокгольма вантажівка наїхала на людей. На місці нападу загинули троє осіб. Ще двоє осіб померли від травм згодом. Серед убитих були троє громадян Швеції, британець та бельгійка. 40-річний Акілов, який здійснив наїзд, заявив, що таким чином він намагався примусити Швецію припинити свою участь у міжнародній коаліції проти "Ісламської держави".

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