Стильні поради: придбайте 3, а краще 5 білих сорочок! (відео)

Біла сорочка - символ непідкупності. І пасує до всього. Дивіться нові уроки стилю від ведучого DW Ґергарда Ельферса.
Роберт Мюллер, головний розслідувач у справі зв'язків Дональда Трампа з Росією, носить виключно білі сорочки. Завжди. Без винятків. Коли він керував ФБР, його підлеглі нібито не наважувалися одягати навіть світло-блакитну сорочку. Для Мюллера біла сорочка - символ непідкупності чиновника.
Замість джинсів та футболок - костюм та краватка. Що діловому чоловіку необхідно мати в своєму гардеробі та як пристойно одягатися в офіс, знає стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. (11.12.2017)