Стильні поради: придбайте 3, а краще 5 білих сорочок! (відео)

"Берлін, що дзижчить": вулики на дахах Берліна (28.05.2018)

З 2010 року в Берліні розміщують вулики у найнезвичніших місцях: під дахами соборів, офісів і приватних будинків. Все для того, щоб привернути увагу до зменшення кількості цих комах-запилювачів.