 Стильні поради: придбайте 3, а краще 5 білих сорочок! (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.05.2018

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Культура й стиль життя

Стильні поради: придбайте 3, а краще 5 білих сорочок! (відео)

Біла сорочка - символ непідкупності. І пасує до всього. Дивіться нові уроки стилю від ведучого DW Ґергарда Ельферса.

Дрес-код із Ґергардом Ельферсом.

Дрес-код із Ґергардом Ельферсом.

Роберт Мюллер,  головний розслідувач у справі зв'язків Дональда Трампа з Росією, носить виключно білі сорочки. Завжди. Без винятків. Коли він керував ФБР, його підлеглі нібито не наважувалися одягати навіть світло-блакитну сорочку. Для Мюллера біла сорочка - символ непідкупності чиновника.

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