 Статс-міністр МЗС ФРН Міхаель Рот відвідає з візитом Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Статс-міністр МЗС ФРН Міхаель Рот відвідає з візитом Україну

Німецький посадовець під час візиту 16-18 червня візьме участь у київському "Марші рівності" та зустрінеться з представниками громадянського суспільства, ромів і кримських татар.

Міхаель Рот їде до Києва

Міхаель Рот їде до Києва

DW.COM

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає й далі боротися проти гомофобії та ненависті щодо людей з негетеросексуальною орієнтацією. Промову він виголосив у Берліні. (03.06.2018)

Провадження відкрили після публікації в інтернеті відео з місця подій. Ідеться про порушення рівноправності та хуліганство. (25.04.2018)

Статс-міністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) з 16 по 18 червня відвідає з візитом Україну. Посадовець планує взяти участь у київському прайді - "Марші рівності". Окрім того, Рот зустрінеться з урядовцями, депутатами Верховної Ради, представниками громадських організацій, а також - ромів і кримських татар. У центрі уваги під час зустрічей Рота в Києві - процес реформ в Україні, зокрема з огляду на дотримання прав людини, а також становище меншин, повідомили у п'ятницю, 15 червня, в німецькому МЗС.

"Уряд у Києві започаткував важливі реформи. Ми поважаємо ці зусилля. Україна може і надалі розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Водночас ми очікуємо, що уряд свої реформи рішуче проводитиме і надалі, та заявить про свою відданість всеосяжному захисту прав людини та захисту прав меншин. Наша солідарність стосується рівною мірою релігійних, етнічних і культурних меншин",  - заявив статс-міністр напередодні візиту.

Міхаель Рот також підкреслив, що у розв'язанні конфлікту на Донбасі Берлін підтримує Київ, але водночас очікує, що той виконуватиме свою частину мінських домовленостей.

Дивитись відео 03:47
Now live
03:47 хв

#LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018)

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018)  

Докладно

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко у пошуках нових виборців

Юлія Тимошенко розпочала "флірт" із середнім класом, кажуть оглядачі.  

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Звіт ОЕСР: міста України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція змінюють економічну структуру країни, йдеться у новому звіті. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  