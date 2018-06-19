 Статистика спростовує слова Трампа про ріст злочинності в ФРН через біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

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Новини

Статистика спростовує слова Трампа про ріст злочинності в ФРН через біженців

Згідно з даними МВС ФРН, у 2017 році в Німеччині зафіксовано найнижчий рівень кримінальних злочинів за 25 років. Раніше президент США Дональд Трамп заявив про зростання злочинності в ФРН через наплив біженців.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Заява американського президента Дональда Трампа про зростання рівня злочинності в Німеччині ґрунтується "на недостатній інформації", вважає експерт з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt).

"Жителі Німеччини виступають проти власного уряду, в той час як міграція стрясає і без того хитку коаліцію в Берліні. Злочинність в Німеччині зросла. В усій Європі припустилися великої помилки - прийняли мільйони людей, які жорстко і в великій мірі змінили її культуру", - написав Трамп в Twitter у понеділок, 18 червня.

 

Твердження президента США підтверджує його "незнання німецької реальності і суті дебатів в Німеччині з проблеми міграції", сказав депутат Бундестагу в інтерв'ю DW.

DW.COM

Канцлерка ФРН Анґела Меркель сподівається на саміті ЄС досягнути домовленостей з іншими країнами щодо повернення зареєстрованих шукачів притулку. Вона також відкинула автоматичну відмову у в'їзді мігрантам з 1 липня. (18.06.2018)

Статистика поліції за 2017 рік свідчить, що найвища частка мігрантів серед підозрюваних у скоєнні кишенькових крадіжок - 31.4 відсотка. (28.04.2018)

Нагадаємо, що минулого року в ФРН зафіксовано найнижчий рівень злочинності за останні 25 років. Такі дані містяться в статистиці кримінальних злочинів, яку в травні нинішнього року представив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer).

За його інформацією, у 2017 році в Німеччині було зареєстровано 5,76 мільйона кримінально караних правопорушень, що на 9,6 відсотка нижче показника попереднього року. Спад імміграційного потоку і, як наслідок, зниження типових правопорушень, скоєних нелегальними мігрантами, є лише однією з причин скорочення показників злочинності, йдеться в звіті.

За даними МВС ФРН, у 2014 році, за рік до початку масового припливу біженців в Німеччину, в результаті якого їх число в країні збільшилася більш ніж на один мільйон, у країні було зафіксовано 6,08 мільйона правопорушень. Це на 320 тисяч більше, ніж 2017 року.

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Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)

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