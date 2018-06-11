 Старт TANAP: азербайджанський газ йде в Туреччину і Європу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2018

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Новини

Старт TANAP: азербайджанський газ йде в Туреччину і Європу

Газопровід для транспортування азербайджанської газу до Європи, що є сегментом "Південного газового коридору", запускають у турецькому місті Ескишехір.

Газопровід потрібен для транспортування азербайджанської газу до Європи

Газопровід потрібен для транспортування азербайджанської газу до Європи

У вівторок, 12 червня, у турецькому місті Ескишехір відкриють Трансанатолійський газопровід (TANAP), що є одним з головних сегментів "Південного газового коридору". Він створений для транспортування азербайджанського газу до Європи.

В Єврокомісії вважають газогін стратегічно важливим проектом для енергетичної безпеки ЄС. "Ми всі виграємо від цього "моста" між Каспійським регіоном і ринком ЄС. У наших спільних інтересах домогтися успіху. Наша довгострокова мета - створити загальноєвропейський енергетичний ринок, заснований на вільній торгівлі, конкуренції і диверсифікованих поставках, джерелах і маршрутах", - заявив напередодні віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович в інтерв'ю азербайджанській агенції Trend. Він додав, що Енергетичний союз не зупиняється на кордонах Євросоюзу.

У церемонії відкриття газопроводу візьмуть участь президенти Туреччини, Азербайджану, Грузії та України. "З цим проектом ми створюємо нову енергетичну карту Європи. Цей проект враховує інтереси кожного - постачальників газу, країн транзиту та споживачів", - заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає агенція AFP.

DW.COM

"Газпром" та Анкара домовились про прокладання газопроводу "Турецький потік" від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з ЄС. Нитка газопроводу призначена для енергопостачання Південної і Південно-Східної Європи. (27.05.2018)

На тлі кризи у російсько-турецьких відносинах Анкара і Баку планують пришвидшити будівництво "Трансанатолійського газопроводу" (TANAP). Проект може зокрема допомогти Європі зменшити залежність від російського газу. (03.12.2015)

Наприкінці травня в Баку було відкрито азербайджанську ділянку "Південного газового коридору", через який газ піде із азербайджанського родовища Шах-Деніз піде до Туреччини і далі до Європи.

Газопровід TANAP довжиною 1,85 тисячі кілометрів призначений для транспортування азербайджанського газу до західних кордонів Туреччини. Будівництво розпочали в 2015 році в турецькій провінції Карс. Пропускна здатність газопроводу складе 16 мільярдів кубометрів, з яких 10 мільярдів буде направлено до Європи, а шість мільярдів - у західні регіони Туреччини. Вартість проекту оцінюється в 7,99 мільярда доларів. 

Ключове значення цей газогін вже невдовзі матиме для Болгарії. Після побудови інтерконектора ця країна, нині на 100 відсотків залежна від російського газу, зможе покривати азербайджанським газом третину своїх потреб. 

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