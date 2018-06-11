Старт TANAP: азербайджанський газ йде в Туреччину і Європу

У вівторок, 12 червня, у турецькому місті Ескишехір відкриють Трансанатолійський газопровід (TANAP), що є одним з головних сегментів "Південного газового коридору". Він створений для транспортування азербайджанського газу до Європи.

В Єврокомісії вважають газогін стратегічно важливим проектом для енергетичної безпеки ЄС. "Ми всі виграємо від цього "моста" між Каспійським регіоном і ринком ЄС. У наших спільних інтересах домогтися успіху. Наша довгострокова мета - створити загальноєвропейський енергетичний ринок, заснований на вільній торгівлі, конкуренції і диверсифікованих поставках, джерелах і маршрутах", - заявив напередодні віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович в інтерв'ю азербайджанській агенції Trend. Він додав, що Енергетичний союз не зупиняється на кордонах Євросоюзу.

У церемонії відкриття газопроводу візьмуть участь президенти Туреччини, Азербайджану, Грузії та України. "З цим проектом ми створюємо нову енергетичну карту Європи. Цей проект враховує інтереси кожного - постачальників газу, країн транзиту та споживачів", - заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає агенція AFP.

Наприкінці травня в Баку було відкрито азербайджанську ділянку "Південного газового коридору", через який газ піде із азербайджанського родовища Шах-Деніз піде до Туреччини і далі до Європи.

Газопровід TANAP довжиною 1,85 тисячі кілометрів призначений для транспортування азербайджанського газу до західних кордонів Туреччини. Будівництво розпочали в 2015 році в турецькій провінції Карс. Пропускна здатність газопроводу складе 16 мільярдів кубометрів, з яких 10 мільярдів буде направлено до Європи, а шість мільярдів - у західні регіони Туреччини. Вартість проекту оцінюється в 7,99 мільярда доларів.

Ключове значення цей газогін вже невдовзі матиме для Болгарії. Після побудови інтерконектора ця країна, нині на 100 відсотків залежна від російського газу, зможе покривати азербайджанським газом третину своїх потреб.