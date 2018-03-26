Стан Скрипаля залишається критичним, а його донька почувається краще - лікарі

Донька колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, отруєна разом з ним нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у британському Солсбері, почувається краще і її стан більше не оцінюється медиками як критичний. Про це у четвер, 29 березня, повідомили в Національній службі охорони здоров'я Великобританії (NHS), пише інформагенція AP.

За словам британських медиків, стан 33-річної Юлії дуже швидко покращується, тож тепер лікарі класифікують його як "стабільний". Попри це Юлія й надалі отримує стаціонарну медичну допомогу, йдеться у повідомленні.

Щодо самого Сергія Скрипаля, котрий разом із донькою став об'єктом замаху із застосуванням хімічної зброї, його стан і надалі залишається критичним, констатують лікарі.

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. 2010 року він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди у свій бік категорично відкидає. Російський президент Володимир Путін назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними заходами, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії.

Згодом цього тижня на знак солідарності з Лондоном про вислання близько 150 російських дипломатів оголосили близько 30 країн світу, серед яких ФРН, США та Україна.