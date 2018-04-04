 Стан Сергія Скрипаля вже не є критичним - лікарі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Стан Сергія Скрипаля вже не є критичним - лікарі

Екс-розвідник Сергій Скрипаль, який був отруєним невово-паралітичною речовиною, уже не перебуває в критичному стані, повідомив шпиталь, в якому він перебуває на лікуванні.

Сергій Скрипаль (праворуч) та його донька Юлія

Сергій Скрипаль (праворуч) та його донька Юлія

Стан здоров'я отруєного нервово-паралітичноюречовиною "Новачок" екс-розвідника Сергія Скрипаля значно покращився. "Він добре реагує на лікування, швидко одужує і вже не є в критичному стані", - заявила  в п'ятницю, 6 квітня, медичний директор районної лікарні Солсбері  Крістін Бланшард.

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Донька колишнього розвідника Сергія Скрипаля повідомила, що опритомніла тиждень тому, і подякувала мешканцям Солсбері та лікарям. (05.04.2018)

Нагадаємо, що напередодні, 5 квітня,  поліція Лондона оприлюднила перше повідомлення доньки екс-розвідника Юлії Скрипаль після її отруєння разом з батьком. 33-річна Юлія Скрипаль повідомила, що опритомніла тиждень тому і що її сили відтоді зміцнюються. Вона назвала всю історію з отруєнням "чимось, що збиває з пантелику".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Як заявив посол Великобританії в ФРН Себастьян Вуд в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk 6 квітня, Росія, всупереч офіційним твердженням, як і раніше проводить експерименти з отруйною речовиною "Новачок".
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Донька колишнього розвідника Сергія Скрипаля повідомила, що опритомніла тиждень тому, і подякувала мешканцям Солсбері та лікарям.

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Британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок".

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База в Шиханах в Саратовській області є аналогом лабораторії "Портон-Даун", вважають британські спецслужби. Саме там і виробили отруту "Новачок", використану проти Сергія Скрипаля і його доньки, вважають вони.

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