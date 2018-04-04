Стан Сергія Скрипаля вже не є критичним - лікарі

Стан здоров'я отруєного нервово-паралітичноюречовиною "Новачок" екс-розвідника Сергія Скрипаля значно покращився. "Він добре реагує на лікування, швидко одужує і вже не є в критичному стані", - заявила в п'ятницю, 6 квітня, медичний директор районної лікарні Солсбері Крістін Бланшард.

Нагадаємо, що напередодні, 5 квітня, поліція Лондона оприлюднила перше повідомлення доньки екс-розвідника Юлії Скрипаль після її отруєння разом з батьком. 33-річна Юлія Скрипаль повідомила, що опритомніла тиждень тому і що її сили відтоді зміцнюються. Вона назвала всю історію з отруєнням "чимось, що збиває з пантелику".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британського слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Як заявив посол Великобританії в ФРН Себастьян Вуд в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk 6 квітня, Росія, всупереч офіційним твердженням, як і раніше проводить експерименти з отруйною речовиною "Новачок".