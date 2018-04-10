Спікер Палати представників Пол Раян не балотуватиметься до Конгресу

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян вирішив не балотуватися під час проміжних виборів до Конгресу в листопаді цього року. Про це голова нижньої палати американського Конгресу заявив у середу, 11 квітня, у Вашингтоні.

За словами Раяна, він планує допрацювати до завершення роботи нинішнього скликання Конгресу, тобто до січня 2019 року. Відхід від політики республіканець пояснив бажанням проводити більше часу з дружиною та дітьми. Він запевнив, що не хотів би, що діти знали його лише як "батька на вихідні", цитує інформагенція dpa.

Раян, республіканець від штату Вісконсін, посідає пост спікера Палати представників із 2015 року. У жовтні 2016 року Раян відмовився підтримувати тоді ще кандидата на виборах президента США Дональда Трампа. У нього не раз виникали розбіжності з Трампом з багатьох важливих питань.

Звістка про рішення Раяна піти з політики розпалила спекуляції щодо того, чи зможуть республіканці втримати більшість у нижній палаті Конгресу після майбутніх проміжних виборів.