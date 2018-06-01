Справа українського журналіста Сущенка: чи буде швидка розв'язка?

Cправа Сущенка триває вже майже два роки. 30 вересня 2016 року український журналіст, власний кореспондент національного інформагентства "Укрінформ" у Франції Роман Сущенко був затриманий у Москві за звинуваченням у шпигунстві. За його словами, він тоді під час відпустки приїхав до російської столиці у приватних справах до родичів.

Затримання ФСБ РФ

Його арешт санкціонував Лефортовський суд Москви 1 жовтня 2016 року, а про затримання журналіста стало відомо лише двома днями пізніше. У слідчому ізоляторі "Лефортово" його виявила правозахисниця Зоя Свєтова, яка на той момент була членом московської Громадської спостережної комісії. Тоді російська сторона заявила, що Роман Сущенко є полковником та кадровим співробітником Головного управління розвідки міноборони України. За версією ФСБ, його затримали під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про збройні сили Росії і Росгвардію", а також інформацію про російське вторгнення в Україну.

Роман Сущенко (архівне фото)

Українська розвідка спростувала інформацію про приналежність Сущенка до їхнього відомства. А у національному інформаційному агенстві "Укрінформ" розповіли, що з початком російської агресії проти України Сущенко висвітлював, зокрема, вплив пропаганди РФ на Францію та Європу, зв'язки французьких праворадикальних політиків із Кремлем. Останнє інтерв'ю, яке він брав, і роботу над яким так і не встиг завершити, стосувалося відкриття так званого "Російського духовно-культурного центру" в Парижі. Цей центр деякі ЗМІ називали інструментом таємних операцій РФ поблизу Єлисейського палацу.

Провину не визнав

Увесь цей час тривало слідство та суд над українським журналістом, який заперечує звинувачення ФСБ РФ. Роман Сущенко не визнав своєї провини, зокрема і під час останнього судового засідання Московського міського суду 4 червня 2018 року, який засудив його до 12 років колонії суворого режиму, визнавши винним у шпигунстві.

Що сказав Сущенко під час свого "останнього слова" у суді невідомо, оскільки засідання проходило у закритому режимі. Тим часом в Україні гостро відреагували на такий вирок. "Безпрецедентний цинізм російського "суду", який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців", - написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook президент України Петро Порошенко.

"Подібними "вироками" Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі", - вважає він. Міністерство закордонних справ України назвало вирок журналістові політично вмотивованим і закликало негайно скасувати його, а Сущенка звільнити й забезпечити безперешкодне повернення до України.

Вирок, як шанс бути звільненим

Колишній адвокат українського журналіста Марк Фейгін заявив, що захист Романа Сущенка має намір оскаржити вирок. При цьому він вважає, що оголошення вироку може пришвидшити політичні переговори про обмін українського журналіста Сущенка на головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у держзраді. "Сьогодні, після оголошення вироку, з'явилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Вишинського, який притягується до кримінальної відповідальності в Україні. Я вважаю, що потрібно зробити це негайно, щоб вирішити цю проблему компромісом", - заявив Фейгін журналістам у понеділок. При цьому він зауважив, що обмін Сущенка та Вишинського "залежить від Москви, а не від Києва".

Віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко теж припускає, що вирок Роману Сущенку може наблизити його до звільнення через обмін. Водночас вона зауважує, що не має ілюзії, що "псевдовирок" автоматично означає готовність Москви передати українській стороні Сущенка. За її словами, Україна вже два місяці готова передати РФ 23 російських громадян, аби звільнити з Росії українських політв'язнів. "Але ж відповіді від РФ немає. Ми вимагаємо негайного звільнення Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Виговського, інших, хлопців з окупованих територій - Глондаря, Пантюшенка, Корінькова, Орищука, Іваничука, Дєєва, Асєєва, інших. І чекаємо від РФ відповіді на нашу пропозицію", - написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За її словами, нині в тюрмах Росії утримується понад 60 українців.

"Навряд чи буде швидка розв'язка"

На думку аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача, обмін Романа Сущенка на Кирила Вишинського теоретично можливий, "як цеховий обмін журналіст на журналіста", але справа Вишинского в Україні ще не завершена, тому навряд чи такий обмін можливо швидко провести. Горбач вважає, що обмін міг би відбутися як "жест уявного благородства Путіна" напередодні Чемпіонату світу з футболу, який невдовзі пройде в Росії. "Але Роман Сущенко, на жаль, не перший у цьому списку на обмін", - відзначає аналітик і вказує на широкий розголос справи українського кінорежисера Олега Сенцова, який голодує в російській в’язниці. "Швидше за все, першим буде звільнений Сенцов", - прогнозує Горбач. Тому, за його словами, навряд чи у справі Романа Сущенка буде швидка розв'язка.

Українські політв'язні в Росії Олег Сенцов Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

Українські політв'язні в Росії Олександр Кольченко 27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

Українські політв'язні в Росії Олексій Чирній Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

Українські політв'язні в Росії Сергій Литвинов 34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

Українські політв'язні в Росії Микола Карпюк 53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 року ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

Українські політв'язні в Росії Станіслав Клих Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні в 1994 році. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017-го відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії. За останніми даними, стан здоров'я Клиха значно погіршився.

Українські політв'язні в Росії Володимир Балух 4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням на своєму будинку в селі Серебрянка українського прапора, а також таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Балуха звинуватили в начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. 19 березня 2018 року Балух оголосив голодування на знак протесту.

Українські політв'язні в Росії Геннадій Афанасьєв Затримали в Сімферополі у травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

Українські політв'язні в Росії Юрій Солошенко 75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

Українські політв'язні в Росії Надія Савченко У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

Українські політв'язні в Росії Роман Сущенко Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

Українські політв'язні в Росії Ільмі Умеров У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

Українські політв'язні в Росії Ахтем Чийгоз 11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва. Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик



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