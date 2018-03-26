Справа Скрипаля: у Великобританії не встановили джерело походження отрути

Дослідники британської військової лабораторії Porton Down не змогли точно визначити джерело походження речовини, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньку. Про це у вівторок, 3 квітня, у Лондоні повідомив голова лабораторії, інформує агенція dpa.

За словами голови Porton Down Гарі Ейткенхеда отруйну речовину ідентифікували як нервово-паралітичний газ "Новачок". Ейткенхед зазначив, що британський уряд мав свої джерела для визначення того, що отруйна речовина походить з Росії.

"Наша робота полягає в тому, аби надати наукові докази того, що це за нервово-паралітична речовина", - заявив Гарі Ейткенхед інтерв'ю телеканалу Sky News. "Це не наша робота казати, де його виготовили", - додав голова Porton Down.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, "дуже ймовірно", несе відповідальність за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. На думку британського уряду, Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук.

Через інцидент з отруєнням Скрипалів у британському Солсбері відносити між Лондом і Москвою переживають серйозну кризу. Країни вислали одна з одної низку дипломатів. Більшість країн Заходу на знак солідарності з Великобританією також вислали зі своєї території російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами. Будь-яку причетність до інциденту в Росії відкидають.