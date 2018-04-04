Справа Скрипаля: посол РФ у Лондоні прагне зустрічі з Борисом Джонсоном

У посольстві РФ у Лондоні вважають доцільним проведення зустрічі посла Олександра Яковенка з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном. Про це йдеться у відповіді російської дипмісії у Лондоні на запитання щодо поточної співпраці з британським МЗС, опублікованій в суботу, 7 квітня, на сайті посольства.

Необхідність такої зустрічі "давно назріла", вважають у посольстві, темами обговорення мали б стати як "отруєння в Солсбері", так і "весь комплекс двосторонніх відносин". Посол РФ Яковенко вже направив Джонсону особисту ноту щодо цього. Росіяни розраховують на проведення такої зустрічі вже "найближчим часом", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британських слідчих, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Через підозри в причетності російських спецслужб до "справи Скрипаля" з Великобританії вислали понад два десятки російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами. Згодом, на знак солідарності з Лондоном, російських дипломатів вислали також і більш ніж двадцять інших країн, а також НАТО. У відповідь РФ теж оголосила вислання певної кількості дипломатів з цих країн.

5 квітня поліція Лондона оприлюднила перше повідомлення доньки екс-розвідника Юлії Скрипаль після її отруєння разом з батьком. 33-річна Юлія сказала, що опритомніла тиждень тому і що її сили відтоді зміцнюються. Напередодні повідомлялося про істотне покращення стану самого Сергія Скрипаля.