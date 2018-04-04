 Справа Скрипаля: посол РФ у Лондоні прагне зустрічі з Борисом Джонсоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Справа Скрипаля: посол РФ у Лондоні прагне зустрічі з Борисом Джонсоном

Посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко направив главі британського МЗС Борису Джонсону особисту ноту щодо можливої зустрічі, повідомили в посольстві.

Російське посольство в Лондоні

На зустрічі російського посла з главою МЗС Великобританії можна було б обговорити розслідування замаху на Сергія Скрипаля, вважають росіяни

У посольстві РФ у Лондоні вважають доцільним проведення зустрічі посла Олександра Яковенка з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном. Про це йдеться у відповіді російської дипмісії у Лондоні на запитання щодо поточної співпраці з британським МЗС, опублікованій в суботу, 7 квітня, на сайті посольства.

DW.COM

Британський посол в Берліні Себастьян Вуд стверджує, що Росія не знищила усі запаси отруйних речовин з радянських арсеналів. Він звинуватив Москву в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. (06.04.2018)

Донька колишнього розвідника Сергія Скрипаля повідомила, що опритомніла тиждень тому, і подякувала мешканцям Солсбері та лікарям. (05.04.2018)

База в Шиханах в Саратовській області є аналогом лабораторії "Портон-Даун", вважають британські спецслужби. Саме там і виробили отруту "Новачок", використану проти Сергія Скрипаля і його доньки, вважають вони. (06.04.2018)

Екс-розвідник Сергій Скрипаль, який був отруєним невово-паралітичною речовиною, уже не перебуває в критичному стані, повідомив шпиталь, в якому він перебуває на лікуванні. (06.04.2018)

Необхідність такої зустрічі "давно назріла", вважають у посольстві, темами обговорення мали б стати як "отруєння в Солсбері", так і "весь комплекс двосторонніх відносин". Посол РФ Яковенко вже направив Джонсону особисту ноту щодо цього. Росіяни розраховують на проведення такої зустрічі вже "найближчим часом", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками британських слідчих, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Через підозри в причетності російських спецслужб до "справи Скрипаля" з Великобританії вислали понад два десятки російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами. Згодом, на знак солідарності з Лондоном, російських дипломатів вислали також і більш ніж двадцять інших країн, а також НАТО. У відповідь РФ теж оголосила вислання певної кількості дипломатів з цих країн.

5 квітня поліція Лондона оприлюднила перше повідомлення доньки екс-розвідника Юлії Скрипаль після її отруєння разом з батьком. 33-річна Юлія сказала, що опритомніла тиждень тому і що її сили відтоді зміцнюються. Напередодні повідомлялося про істотне покращення стану самого Сергія Скрипаля.
Дивитись відео 01:21

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Великобританія з Росією через "Новачок" в Радбезі ООН сварилися (06.04.2018)  

Також за темою

UN | Sitzung UN Sicherheitsrat

Москва і Лондон обмінялися звинуваченнями в Радбезі ООН 06.04.2018

Постпред РФ Василь Небензя звинуватив британську сторону в веденні пропагандистської війни. Представниця Великобританії Карен Пірс назвала дії Росії безвідповідальними.

DW Interview mit Boris Johnson

Джонсон обіцяє тиском змусити Росію відмовитися від "руйнівної" поведінки 20.03.2018

Великобританія чинитиме тиск на російську владу, щоб змусити її відмовитися від "руйнівної та безвідповідальної поведінки", пообіцяв британський міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Zhanna Nemtsova spricht mit Boris Johnson

Борис Джонсон: Позиція Москви у справі Скрипаля стає дедалі дивнішою 20.03.2018

Великобританія винесла уроки з отруєнь Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля. Лондон чинитиме тиск на Росію, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон.

Докладно

Володимир Балух опинився за ґратами після того як вивісив український прапор

Кримчанин Володимир Балух три тижні голодує на знак протесту

Кримчанин Володимир Балух вже три тижні голодує на знак протесту проти вироку окупаційного суду у Криму. 

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган давно знають один одного

Туреччина посилює залежність від Москви

Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. Цілі Москви дуже чіткі, вважає Райнер Германн. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  