Справа Скрипаля: ОЗХЗ скликає екстрене засідання на вимогу Росії

Виконавча рада Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) збереться на позачергове засідання в Гаазі в середу, 4 квітня, для обговорення справи Скрипаля. Про це повідомили в ОЗХС у вівторок, 3 квітня, інформує агенція dpa.

Позачергове засідання відбудеться на вимогу Росії і, як повідомляється, буде закритим для публіки. Експерти ОЗХС вже дослідили зразки речовини, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля. Чи оприлюднять інформацію про результати дослідження на засіданні, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Британське слідство заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичним газом "Новачок", розробленим в СРСР. Російська сторона відкидає причетність до злочину.

Інцидент у Великобританії призвів до суттєвого погіршення у відносинах між Росією та країнами Заходу. Більшість країн Євросоюзу вислали російських дипломатів зі своєї території. Москва відповіла на це дзеркальними заходами.