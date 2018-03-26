 Справа Скрипаля: ОЗХЗ скликає екстрене засідання на вимогу Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Справа Скрипаля: ОЗХЗ скликає екстрене засідання на вимогу Росії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проведе позачергове засідання через справу Скрипаля на вимогу Росії.

Слідчі в захисних костюмах у Солсбері

Слідчі в захисних костюмах у Солсбері

Виконавча рада Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) збереться на позачергове засідання в Гаазі в середу, 4 квітня, для обговорення справи Скрипаля. Про це повідомили в ОЗХС у вівторок, 3 квітня, інформує агенція dpa.

Позачергове засідання відбудеться на вимогу Росії і, як повідомляється, буде закритим для публіки. Експерти ОЗХС вже дослідили зразки речовини, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля. Чи оприлюднять інформацію про результати дослідження на засіданні, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Британське слідство заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичним газом "Новачок", розробленим в СРСР. Російська сторона відкидає причетність до злочину.

Інцидент у Великобританії призвів до суттєвого погіршення у відносинах між Росією та країнами Заходу. Більшість країн Євросоюзу вислали російських дипломатів зі своєї території. Москва відповіла на це дзеркальними заходами.

 

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