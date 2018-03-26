Справа Скрипаля: ОЗХЗ скликає екстрене засідання на вимогу Росії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проведе позачергове засідання через справу Скрипаля на вимогу Росії.
Виконавча рада Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) збереться на позачергове засідання в Гаазі в середу, 4 квітня, для обговорення справи Скрипаля. Про це повідомили в ОЗХС у вівторок, 3 квітня, інформує агенція dpa.
Позачергове засідання відбудеться на вимогу Росії і, як повідомляється, буде закритим для публіки. Експерти ОЗХС вже дослідили зразки речовини, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля. Чи оприлюднять інформацію про результати дослідження на засіданні, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Британське слідство заявляє, що вони були отруєні нервово-паралітичним газом "Новачок", розробленим в СРСР. Російська сторона відкидає причетність до злочину.
Інцидент у Великобританії призвів до суттєвого погіршення у відносинах між Росією та країнами Заходу. Більшість країн Євросоюзу вислали російських дипломатів зі своєї території. Москва відповіла на це дзеркальними заходами.
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон надасть зразок речовини, якою отруїли екс-розвідника Сергія Скрипаля, Організації із заборони хімічної зброї. (15.03.2018)
Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я. (29.03.2018)
На тлі ситуації навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відносини Росії з Великобританією та США гірші, ніж за часів "холодної війни", а заяви Лондона - негідні і неприйнятні. (02.04.2018)