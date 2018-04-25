"Справа рюкзаків": суд знову заарештував нерухомість сина Авакова

Заарештовано три паркомісця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належали Олександру Авакова.
Солом'янський районний суд Києва знову наклав арешт на нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. Про це у суботу, 5 травня, повідомляє інформагенція "Українські новини" з посиланням на представника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), за чиїм клопотанням і було накладено арешт.
Заарештовано три паркомісця, квартири в Києві і Харкові, а також акції підприємства "Інвестор", що належать синові Авакова. Раніше арешт на акції не накладався.
Місяць тому САП і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили розслідування справи проти сина Авакова у скандальній справі про розкрадання понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі МВС України рюкзаків для Національної гвардії у 2015 році. "Справу рюкзаків" НАБУ розслідувало починаючи з 2016 року після публікації в YouTube відео, на якому син міністра внутрішніх справ домовляється про постачання наплічників для МВС із заступником свого батька Сергієм Чеботарем, що на той момент відповідав за закупівлі у відомстві.