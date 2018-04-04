 Справа рюкзаків: САП і НАБУ завершили розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Справа рюкзаків: САП і НАБУ завершили розслідування

САП і НАБУ завершили розслідування справи проти сина Арсена Авакова у скандальній справі про розкрадання коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Олександр Аваков

Олександр Аваков на судовому засіданні, листопад 2017 року (фото з архіву)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування справи проти Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Про це у четвер, 5 квітня, повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко, інформує агенція "Українські Новини".

За словами Кривенка, адвокатів сповістили про завершення розслідування і можливість почати ознайомлення з матеріалами справи. Далі справу передадуть у суд.

Нагадаємо, "справу рюкзаків" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує ще з 2016 року. Йдеться про підозру в розкраданні понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі МВС України рюкзаків для Національної гвардії у 2015 році.

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Справа рюкзаків. Що відомо про розслідування проти сина Авакова

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