Справа рюкзаків: САП і НАБУ завершили розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування справи проти Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Про це у четвер, 5 квітня, повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко, інформує агенція "Українські Новини".

За словами Кривенка, адвокатів сповістили про завершення розслідування і можливість почати ознайомлення з матеріалами справи. Далі справу передадуть у суд.

Нагадаємо, "справу рюкзаків" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує ще з 2016 року. Йдеться про підозру в розкраданні понад 14 мільйонів гривень під час закупівлі МВС України рюкзаків для Національної гвардії у 2015 році.